TRT, nerede yanlış yapıyor?

TRT 1,16:9 formatında HD yayına başlamış.

19 Mayıs'ta TRT 1'in logosunu değiştirdiğini fark ettim ve ilk tepkim hemen diğer TRT kanallarına bakmak oldu. Diğer TRT kanallarında logoların aynı kaldığını görünce şaşırdım.

Ancak TRT'nin unuttuğu şu ki logo bir markanın her şeyidir, onu temsil edendir. Bir markanın ise her yerde aynılırlığı olmalıdır.

Bu noktada TRT aynı logoyu diğer kanallarına da uygulamalıdır. (Aslında bu değişim aynı anda hepsine uygulanmalıydı.)

Asabi şef asabi değilmiş aslında



Dün, Eurovısyon'u SKYTürk360'ın şefi Batuhan Piatti doyuruyor! haberlerini görünce yazmak gerekir diye düşündüm.

Önce haberden bahsedeyim, Can Bonomo'nun temsil edeceği 57. Eurovision Şarkı Yarışması'nın mutfağı Batuhan Piatti Zeynioğlu’na emanetmiş.

Peki Piatti’yi biz ilk nasıl tanımıştık; Show TV’deki Master Chef yarışmasındaki agresif hareketlerinden tabii ki de. Bu davranışlar tamamen kurgusal ve reyting harareti içindi.

Her jüri üyesine bir rol biçilmişti. Batuhan Piatti’ye de Hell’s Kitchen Gordon Ramsay olmak düşmüştü. Ancak Piatti’yi Skytürk360’da yayınlanan “Hayat Batuhan’a Güzel” programında kaç kere izledim, o kadar hoş sohbet ve sevecen ki... gerçek yüzünü görmüş oldum.

İşte televizyon programları, formatlar insanı böyle değiştirebiliyor reyting için.

2 yaka meselesi

Hep deniyor ki kadınlar karmaşık varlıklar çözemedik gitti. Erkekler arasında bunun esprisi hep yapılır..

Konuya nereden mi geldim Atv’nin yeni dizisi 2 Yaka 1 İsmail’den. İsmail, iki karısı arasında gidip geliyor ve büyük bir hünerle de yıllardır bu iki ilişkiyi çaktırmadan yürütüyor.

Bir düşünelim bakalım 2 Yaka 1 Çağnur yapsak dizisi olur mu, dersiniz; aynı şeyi bir kadın yapabilir mi ya da dizilerimizde bunu görsek yadırgamaz mıyız? Asıl gerçek şu ki; hiçbir kadın aynı anda 2 birliktelik götüremez ki dizisi olsun. Sonuç; erkekler daha maharetli ve karışıklar.