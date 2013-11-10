'Türkiye’nin çizgi sinema film tarihini de başlatacağız'

Ayşe Şule Bilgiç, Pepee ile büyük bir ba şarıya imza atan ekibin mimarı. Bilgiç ile Pepee’nin ba şarısını ve Türkiye’nin ilk çizgi sineması Ayas’ı konuştuk.

Ayşe Şule Bilgiç’i ilk olarak oyuncu sıfatıyla tanıdık; en son ‘Gönülçelen’ dizisinde izlemiştik. Bilgiç, ülkemizde en çok konuşulan çizgi projelere imza attı. Şimdi ise Ayas ile gündemde ve “Pepee Türkiye’de çizgi dizi yapılabileceğine dair umut oldu, şimdi Ayas ile de çizgi sinema filmi yapılacağına dair umut olacağız”diyor...

Pepee’nin çıkış fikri neydi, bu kadar sevileceğini tahmin etmiş miydiniz?

Hedef yaş grubunda çok sevileceğini biliyordum ama hedef yaş grubu dışında yediden 77’ye herkesin bağrına basacağını tahmin etmemiştim ama çok istemiştim. Tanrı da Düşyeri’nin bunu başarmasını çok istedi ve Pepee, Türkiye’nin ilk milli çizgi film kahramanı olarak tarihe adını yazdırdı. Çok mutluyuz.

Pepee’nin TRT ile bağı tamamen bitti mi, ayrılma nedeni ne oldu?

Var olan sözleşmemizin süresi doldu ve yeni sezon bölümleriyle ilgili kanalla anlaşma sağlayamadık. Ticari bir anlaşma ve iki büyük kurum var; Düşyeri ve TRT gibi. Bu iki kurumun kendi içlerinde bir anlaşma zemini bulamamış olması sebebiyle yeni sezon bölümlerimiz başka bir kanalda yayınlanacak.

Yeni bir ulusal kanalda izleyecek miyiz Pepee’yi? Görüşmeler var mı? Yeni projeleriniz neler?

Pepee’nin TRT ile yollarının ayrıldığını duyan tüm kanallardan teklif almaya başladık. Değerlendirmelerimiz devam ediyor. İmzası atıldığında yeni yayıncı partnerimizi sizlerle paylaşacağız.

Türkiye’nin ilk çizgi sineması Ayas, 22 Kasım’da vizyona girecek. Bundan bahseder misiniz? Nasıl doğdu, hikayesi nedir Ayas’ın?

Ayas, bundan üç yıl önce Düşyeri’nde doğdu. Biz karaktere hayat verdikten sonra onu televizyondan mı, yoksa sinemadan mı seyirci ile buluşturalım, bir türlü karar veremedik. Sonunda Ayas sinema perdesinde seyircisi ile buluşacak. BKM ’nin hayatımıza girmesiyle bunu başardık. Düşyeri Pepee ile Türkiye’de çizgi dizi yapılabileceğine dair umut oldu, şimdi Ayas ile de çizgi sinema filmi yapılacağına dair umut olacağız.

Pepee ile farklı yaş gruplarına hitap ediyorlar sanırım...

Ayas sinemada oturup film izleme disiplinine sahip en küçük yaştaki çocuklardan tüm yetişkinlere kadar kocaman bir hedef kitlesi olan bir film. Küçükler müthiş eğlenip karakterle başka başka maceralar yaşarken, büyükler ise kendi çocukluklarına dair çok şey bulacak. İçindeki çocuğu yaşatan herkesi bekliyoruz filme... Çok eğlenceli ve bizden sahneler var. Dünyada bir ilki gerçekleştirip filmde dinozorlara halay çektirdik. Biz yaparken çok eğlendik. Umarım izleyenler de eğlenecek...

Ayas’tan sonra Pepee’nin de sinema filmini yapmak istiyor musunuz?

Tabii ki. Hem de çok! Biz Ayas ile Türkiye’de çizgi sinema filmi yapılabileceğini ispatladık. Bunu tek filmle bırakmayacağız. Türkiye’nin çizgi sinema film tarihini de başlatacağız. Bu konuda yatırımlarımız bitmeyecek. Seyirci de bizi yalnız bırakmazsa sadece Düşyeri de değil, başka yapımcılar da Ayas’tan sonra çizgi sinema filmi yapmaya başlayacak diye düşünüyoruz.

Oyuncu olarak sizi tekrar görecek miyiz ekranda?

Belli mi olur? Neden olmasın? Oyunculuk benim için kolumdaki altın bileziklerden biri. Hem varlığından çok hoşlanıyorum.