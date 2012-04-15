TNT’de durumlar yine karışık

Efe Önbilgin’in TNT’den ayrılışını önceki gece, gece bombası haberleriyle öğrendik, yani aniden…

Turner Broadcasting System Başkan Yardımcısı Rani Raad, ayrılığı şöyle duyurmuş;

‘5 yıldır TNT Ülke Direktörlüğünü yapan Efe Önbilgin görevinden ayrılmaya karar verdi.

Efe, 14 yıl önce CNN Türk'ün kurulmasıyla birlikte Turner'la çalışmaya başladı ve daha sonra eğlence kanalımızın yönetiminde rol aldı.

TNT'yi yıllarca şampiyonluğa taşıdıktan sonra ailesine ve arkadaşlarına daha çok vakit ayırmak için işinden ayrılmıştır. Efe, arkasında benimle çok yakın çalışan ve Türkiye'de ilerlememizi sağlayan çok yetkin bir takım bırakmıştır.

Efe, 31 Mayıs'ta görevinden ayrılacaktır.’

Ancak bu benim beklediğim bir gelişmeydi, yani TNT cephesinden bir ayrılık haberi beklemekteydim epey zamandır.

Hatta TNT kimliğini arayan, kafası karışık bir kanal başlıklı bir yazı yazmıştım.

Osman Sınav’ın “Gel Dese Aşk” adlı dizi projesi TNT’de yayınlanacakken Show TV’de yayınlanmaya karar verildi… Ondan da haber yok şu aralar!..

Osman Sınav, Kenan İmirzalıoğlu ile 2012’de yayınlanacak bir film planlıyordu. Bu projelerin akibetini de merakla bekliyoruz demişim yazımda neyse ki ondan haber çıktı, sanırım Sınav bu aralar sadece ona yoğunlaşmış durumda.

Aralık ayının ilk haftasında yayınlanacak Buzda Dans yarışması da son anda çıkan anlaşmazlık nedeniyle iptal edilmişti. Müjde Ar ve Pınar Kür’ün sunacağı ‘Süper Koca’ ve Osman Sınav’dan Gel Dese Aşk, Hababam Sınıfı dizisi de aynı kaderi paylaştı.

Kanalın yüzleri olarak gördüğümüz isimler ise; Ömer Çelakıl, Hande Ataizi, Petek Dinçöz… Ve yetersiz kalıyor.

Ben Petek Dinçöz’ü sabah programında yakıştırıyordum, kesinlikle geri dönmeli kendini daha iyi gösterebilme şansı vardı daha başarılıydı. Petek Dinçöz’e Çarkıfelek sundurmak hata demiştim kesinlikle hala aynı düşüncedeyim. Çarkıfelek kabul etmeliyiz ki Mehmet Ali Erbil’siz olmuyor. Belli formatları sadece belli kişiler yapınca yakışıyor.

Fox’un kaldırdığı Arka Sıradakiler Umut transfer edildi.

Kurtlar Vadisi Pusu transferi dışında bir başarı yok gibi. En büyük başarı bu transfer. O da miadını tamamlamak üzere.

Ancak kanal, diğer dizi seçimlerinin hiçbirinde başarılı olamadı; Dedektİf Memoli, Yıldız Masalı, Huzurum Kalmadı, Bir Kadın Tanıdım. Hepsi yayından kaldırıldı…

Kanalda hala bir oturmuşluk yok.

Karşıma kafası karışık, kimliğini arayan hedefleri de tam belirlenmemiş bir kanal profili çıktı tespitim doğrulanmaya devam ediyor.

Efe Önbilgin ayrılığının bütün bunlarla alakası olabilir mi diye düşünmeden edemedim.