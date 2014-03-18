‘Temel motivasyonumuz işimizin kalitesini sürdürebilmek’

Yönetmen ve senarist Selçuk Aydemir , ‘İşler Güçler ’ gibi işlerle televizyon izleyicisinin gönlünü fetheti . Şu anda en çok izlenen film rekorunu elde eden ‘Düğün Dernek’ten sonra ‘Kardeş Payı’ ile karşımızda. Aydemir , sektöre standart getirmek değil, kaliteyi sürdürebilmeye dikkat çekiyor.

‘Ramazan Güzeldir’, ‘Çalgı Çengi’, ‘Üsküdar’a Giderken’... bu özel işler, Selçuk Aydemir gibi özel işler yapan bir insanla tanışmamızı sağladı. Onun ve ekibinin bundan sonra da sinema ve tv sektörü için vaha olacağını düşünüyor um...

‘Kardeş Payı’nda da ‘İşler Güçler’ gibi önceden planlanmış bir hikaye yapma nedenlerin neler?

İş ahlakı diyelim. Güzel bir hikaye bir bütün olmalı, başı sonu belli olmalı. Ayrıca her bölümü farklı bir kişi yazıyor, toplam beş kişiyiz. Hikayemiz genel hatları ile belli olmazsa tutarlı bir iş ortaya koyamayız, bu da hem bizi hem de seyirciyi rahatsız eder.

22 bölüm 60-70 dakika dizi kuralı koyarak “Bu bizim standartımız, dizi süreleri en fazla bu kadar olmalı sektörde” mi diyorsun?

Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve şu an yaptığımız işi yani ‘Kardeş Payı’nı daha uzun süre yapmaya çalışırsak kaliteden ödün vermek zorunda kalırız. Konusuna, işlenişine göre diziler 20 dakika da olabilir, 90 dakika da. Temel motivasyonumuz sektöre bir standart getirmek değil, işimizin kalitesini sürdürebilmek. Biz bunu başarabilirsek zaten herkese güzel bir örnek olup, yeni bir yol göstermiş oluruz.

Nasıl bir dünya kurmaya çalıştınız senaryo ekibiyle? İnsanlar dizinin finalinde ne hissedecekler sence?

Sıcak bir mahalle ortamı, eğlenceli bir aile, sürprizlere açık bir konu olsun istedik. Dizi bittiğinde insanlar “İyi ki izlemişiz” derse ne mutlu bize.

İlk iki bölümdeki girişlerin hikayesi nedir? Neleri vurgulamak istedin?

‘Üsküdara Giderken’de ve ‘İşler Güçler’de de bölümün başında bazen o bölümün hikayesiyle ilgili,

bazen tamamen bağımsız kısa giriş sahnelerimiz vardı. ‘Kardeş Payı’nda da benzer bir yöntem kullanmak istedim. Bu sefer kısa hikayeler, bölümün içeriği hakkında ufak ipuçları içeriyor.

‘İşler Güçler’ absürt değildi, önceki röportajımızda da söylemiştin. ‘Kardeş Payı’ absürt olacak mı? Bilim kurgu ne kadar var olacak?

Şimdiye kadar hiç absürt bir iş yapmadım, yapmayı da düşünmüyorum.

Seyirciyi sıkmayacak, hikayeyi gölgelemeyecek ölçüde bilim kurguya yer vermek istiyoruz.

Kanal ile anlaşma süreci nasıl geçti? Artık kanallar, yapım şirketleri sizinle iş yapmak için can atıyor. Çünkü iyi olacağını biliyor sanki?

‘İşler Güçler’de de Star TV ile çalışmıştık, aramızda güzel bir iletişim mevcut. ‘Kardeş Payı’ birlikte karar verdiğimiz bir iş oldu.

Küfür ve argo sence mizahın neresinde ve ne kadar önemli?

Sadece komedi değil, herhangi bir işte de argo ve küfür, günlük hayatta ne kadar varsa yapılan işte de o kadar olmalı. Hiç olmaması da, gereğinden fazla olması da samimiyetsizlik doğurur.

Peki Ali İhsan Varol’un oyunculuk yapması fikri kimden çıktı?

Ali İhsan Varol, sevdiğimiz, saygı duyduğumuz bir televizyoncu. Ekrana çok yakıştığını düşünüyorum. Hem canlandırdığı Yiğit karakteriyle hem de ekibimizle uyumlu olacağını düşünmüştüm, kendisi de rolü kabul etti ve yanılmadığımızı gördük.

‘Kardeş Payı’nda hikaye belli olduğu için roller de belli mi? Sürpriz konuk oyuncular olacak mı ilerleyen bölümlerde?

Hikaye genel hatları ile belli ama bu ufak değişiklikler yapılamaz veya yeni oyuncular giremez demek değil. Sürprizlere açık bir hikayemiz var.

Yeni film geliyor mu? ‘Düğün Dernek’in sonunda tüyosunu alıyoruz...

‘Düğün Dernek 2’ yapmak istediğimiz bir iş ama detaylar hakkında konuşmak için henüz çok erken.

Projelerinde hep Ahmet Kural ve Murat Cemcir olacak mı?

Böyle bir kuralımız yok. Şu an ‘Kardeş Payı’na odaklanmış durumdayız. İleride farklı projelerde, onlara

uygun roller olursa yine birlikte çalışırız elbette.

Cem Yılmaz’ın ‘Düğün Dernek’i riskli görüp yapımcı olmadığı haberleri doğru mu?

Doğru değil.

‘Düğün Dernek’ tekrar vizyona girecek mi?

Evet, 21 Mart’ta bambaşka bir kurgu ve yaklaşık 35 dakika ek sahnelerle tekrar vizyona girecek. ‘Düğün Dernek 1.5 Porsiyon’... Filme doyamayanlara özel olacak.