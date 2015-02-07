Tehlikeli olması yetmez

Sonunda dizi setleriyle ilgili güzel bir gelişme oldu. Setlerin "az tehlikeli" sınıftan "tehlike sınıfa" yükseltilmesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Tehlike Sınıfı Yükseltme Komisyonu tarafından kabul edildi.

Oyuncular Sendikası Başkanı Meltem Cumbul, Sine-Sen Genel Başkanı Zafer Ayden, İTÜ Öğretim üyesi Doç. Dr. Emre Gürcanlı, Oyuncular Sendikası Genel Sekreteri Tilbe Saran, Yiğit Özşener, Özgür Çevik ile birçok oyuncu bir toplantı düzenledi. Cumbul, "Biz ölümlerle anılmak istemiyoruz, önlemlerle anılmak istiyoruz. Burada ciddi kazanımlar elde etmek istiyoruz. Setlerde kazaların gerçekleşmemesi için elimizden geleni yapamaya çalışacağız. Öncelikle bir kılavuz hazırladık, set işçilerine ve oyuncu arkadaşlarımızın rehberliğini etsin diye. Yönetmeliğin hazırlığı hala devam ediyor. Burada sektörümüzde yer alan yapımcılarımızın, kanal sahiplerinin de önerileri olacaktır. Bu sadece bize dair durum değildir, hepimizin sektördeki herkesin sahip çıkması gereken bir durumdur" şeklinde bir açıklama yaptı.

Memet Ali Alabora ile bu konuda röportaj yapmıştık, Alabora ve Oyuncular Sendikası birçok yeniliğin öncülüğünü yaptılar. Onun başlattığı yolda Alabora’dan sonra görevi üstlenen Cumbul’un Alabora’yı aratmaması da sevindirici. Setlerdeki koşullar üzerine ısrarla hep yazdım belki de en çok yazanım. Çünkü o koşulları çok iyi biliyorum, kamera arkasında çalışan da çok arkadaşım var ve bu insafsız koşulların değişmesi için ben de elimden geleni yapıyorum yıllardır. Umarım setlerin tehlikeli adledilmesiyle beraber denetimler artar ve çalışma saatleri düzenlenir, dünyada olduğu gibi insanca çalışma koşullarına ulaşırız. Her şeyden önce bu koşulların sağlanması için de dizi sürelerinin kısalması gerekiyor bunu da unutmayalım.

Kanal D’den öncü hareket: Diziler, dijitalleşiyor

Hepimiz ilk Mesut Yar’dan öğrendik. Kanal D’nin başrollerini Uğur Polat, Şebnem Bozoklu, Salih Bademci, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Kaan Yıldırım, Caner Özyurtlu, Alptekin Serdengeçti, Zeynep Kankonde, Beyti Engin, Gökhan Niğdeli, Demet Gül, Bahadır Hakim, Ayta Sözeri, Can Bartu Aslan ve Emre Kınay ve Zihni Göktay’ın paylaştıkları, yapımcılığını D Productions’ın üstlendiği dizisi “Ulan İstanbul” için radikal bir karar alındı. Dizilerimiz için de bir ilk. Dizi, televizyona veda ediyor ancak internet ortamında yayınlanmaya devam edecek. Kanal D’nin resmi sitesinin yanı sıra, iTunes ve Apple Tv üzerinden paralı olarak yayınlanması planlanıyor… Üstelik yıllardır konuştuğumuz ve sektörün en önemli sorunu olan dizi sürelerine baş kaldırıp 45 dakika olarak çekilecek. Ülkemiz için dev ve geç kalmış bir adım dünya ile kıyaslandığımızda yine.

Bu adım, sürekli dizilerin kaldırıldığı, neyin reyting alıp alamayacağının denenmeden artık hiç bilinmediği bir mezarlıkta nefes olacaktır, en önemlisi de senaristler için de özgür replikler yazma konusunda rahatlık olacaktır.

Mutluluk verici bir gelişme sektör açısından. Bu adımın çok sevdiğim bir dizinin bitmemesiyle başlaması da güzel.

İzleyici dijitale dizi çağına umarım ayak uydurur. Ve diğer kanallar ve yapım şirketleri de girişimde bulunur.

Kardeş Payı’nı sevmek…

Düşündüm ki Kardeş Payı’yla ilgili hiçbir şey yazmasam bu sezon olmaz. Çünkü onlar bilirler bu ekibi ne kadar sevdiğimi. Televizyon dünyamız için ne kadar özel olduklarını çoğu kez yazdım. Ekip bir aradan sonra ekranlara geri döndü, yine son hız o ince zeka ürünü esprilerini yapmaya devam ediyorlar. Bu kez senaryo grubuna dizinin oyuncusu Ali İhsan Varol ve Abdullah Gözyaşı’nı da katarak.

“Hoşlanmak günlük dizi izlemektir, sevmek senede üç bölüm izleyeceğim diye, tüm yıl Sherlock Holmes’u beklemektir“ dediler ilk bölümde. Kardeş Payı da sevenlerinde bir Sherlock etkisi yarattı diyebiliriz, çünkü bu dizi daha doğrusu bu ekip ve sevenleri arasında da güçlü bir bağ var. Bu verdikleri ara boyunca bana çevremden en sık gelen soru: Kardeş Payı ne oldu, bitti mi, ne oldu? idi.

Bunları biliyor muydunuz ey izleyici?

Rüzgar Erkoçlar’ın Show TV’deki Bu Tarz Benim yapım ekibinde çalıştığını.

Demet Özdemir’in Gold Yapım ile anlaşma imzaladığını ancak, henüz dizisinin ve yönetmeninin belli olmadığını.