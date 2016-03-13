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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

13 Mart 2016

Survivor: Bu bir haksızlık değil mi?

Acun Ilıcalı’nın elinde tutması en garanti formatı: Survivor...

TV8 bu sezon da yine Survivor TV olma yolunda hızla gidiyor. Aslında cesurca dramdan sitcoma türler de denendi ama doğru hamlelerle tutturulamadı. Hal böyle olunca Acun Ilıcalı’nın elinde tutması en garanti formatı: Survivor...
 

Sen gerçek misaaaan?
 

Gündüz kuşağında da Aramızda Kalmasın’da da bolca adada olanlar konuşulurken, öğleden sonra Survivor Panorama’nın da başlaması ile 7/24 yayın neredeyse tamamlanacak.
Ama neyse ki İşte Benim Stilim var...

Bir önceki yarı ünlülerle yapılan format tutmayınca, 'sen gerçek misaaaan' diye konuşan ciciş kızlarımızın ağırlıkta olduğu eski formata geri dönüldü. Bu formatta da geçen bölüm yarışmacılarından şu an Survivor yarışmacısı Nihal, yerini kardeşi Bahar’a bırakmış... Fazla izlemeyin devreleriniz yanabilir... Devir ciciş kafası ekranlarda...

Gençlere nasıl diyeyim iletişim fakültesi okuyun diye bu koşullarda...
 

Acun formatları ünlü yapıyor


Her kim olursan ol Acun’un bir sihri var ve onun formatlarından geçen herkes ultra yetenekli olmadan da şöhrete kolay yoldan ulaşıyor... Instagramda da bunun nimetlerinden yararlanıyorlar... Ve hatta mainstream kanallarda programlar sunuyorlar... Geçen senenin 1.si Turabi de oyuncu oldu, hayrolsun...
 

Haksızlık değil mi?
 

Evet ünlü oluyorlar... Örneğin şu an Survivor yarışmacısı olan geçimsiz sayılan Semih, aylarca Ütopya evinde yaşamıştı. Böyle olunca zaten taraftarı, fanı hali hazırda olan birinin Gönüllüler takımında yer alıp, doğal sonuç olarak da çok oy alıp elenmemesi haksızlık olmuyor mu diğer yarışmacılara? Aynı şey cici kız Nihal için de geçerli...
 

Televizyon bu, vezir de edeeer...
 

Survivor öncesi inkar edemem, instagram videolarıyla bizi güldüren Morgül Survivor’a katılacak diye bir merak oldu ama... Morgül’ün adadaki olgun olmayan saldırgan tavırları, Survivor’dan önceki haline gülümseyemez hale getirdi beni.
 

Hayatımız reklam
 

Önce şöyle bir sorun var: reklam kuşağı uzunluğu...

Survivor reklama girdikten sonra Anadolu Yakası’ndaki misafirlikten arabasıyla çıkan bir izleyici, Avrupa Yakası’ndaki evine varmış oluyor.

Sonra da tabii ki ürün yerleştirme... Bu her formatta başımızda.

Dizilerde ürün yerleştirme ilk otobüs duraklarıyla başladı lakin en son bir çay markası dizi karakterlerine dizinin akışında çay içirdi. Mizansenli...

Üstelik aynı hafta içinde farklı farklı dizilerde izledik...

Televizyonların, gazetelerin, dergilerin, internet sitelerinin vb. hepsinin devamı için reklam kutsal. Bizde sinemada da en iyi şekilde Cem Yılmaz kullanıyor.

Bu böyle daha da büyüyerek devam edecek, biz de maruz kalmaya devam edeceğiz.

82. Oscar ödüllerinde en iyi kısa animasyon ödülünü alan  “Logorama” ahvali özetliyor, sonumuz da filmdek gibi olacak galiba...

Logorama - Kısa Film

 

 

 

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