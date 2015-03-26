Survivor Türkiye

Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Adayı Kazım Bilgen, ”Ahlaki çöküntü, din üzerinden, medya üzerinden sanki gelişmeymiş gibi pompalanıyor. İnsanlar birbirlerinin kuyusunu nasıl kazarım tarzı programlarla ilgilenirken düşünemiyor ve üretemiyor. Gerekirse Survivor bile yayından kaldırılır” dedi.

Seçim vaadi olarak bir milletvekili adayının bir televizyon programını kaldırmayı hedeflediğini ilk kez görüyoruz belki de….

Türkiye’yi Survivor’dan arındırıp survive ettir mi, ne dersiniz?..

Marshall MCLuhan1967’de yayımlanan Ünsal Oskay’ın çevirdiği “Yaradanımız Medya” kitabında şöyle der:

“Benliğimizi tümüyle medya teslim aldı. Kitle iletişim araçları kişisel hayatımız, siyasal ekonomik vs. hayatımızı öylesine yaygın biçimde etkilemektedir ki; ilişmedikleri, dokunmadıkları, değiştirmedikleri hiçbir yanımız kalmadı. Yaradanımız medya şimdi. Kültürel ve toplumsal değişimin hiçbir yanını medyanın bugünkü ortamımızı nasıl, ne yollarla oluşturduğunu ele almadan anlayamayız.”

Birkaç gün önce ülkemizin tek bilgi yarışmasında sorulan soruya verilen vahim tabloyu görüyorsunuz resimde. Yarışmacı, soruyu bilemeyip seyircilere soruyor, çıkan sonuç şu ki: stüdyodaki izleyicinin yüzde 55’i seçimde ne oyu vereceğini bilmiyor.

Bundan dört yıl önce de tam da bu dönemlerde yine ülkede iki gündem maddesi vardı Survivor ve Seçim. Bakıyoruz ki dört yıl sonra da aynı. Survivor yine içeriğiyle bütün reytinglerin efendisi, gündemin hakimi olmaya başladı. Öyle ki seçimin, siyasetin de ötesinde, gündem belirleme ve içine çekme gücüyle…

Mcluhan’ın kitabındaki son söz ise:

“Geleceğin işi tehlikeli olabilmektir.”- A.N. Whitehead

Geleceğin işi rakibine sırtından, arkası dönükken kafa kesme işareti yapan Turabi’nin mi şimdi? Pornografik Survivor ve kafamda tüyler ürperten deli sorular….

Ömrüm Sessiz Bir Çığlık’ta son dakika özel

Fox TV’de yeni bir dizinin hazırlığı var, Pastel Film yapımcılığında. Hatta çekimler başladı son hız devam ediyordu. Başrollerde Muhteşem Yüzyıl’ın Cihangir’i olarak tanıdığımız Tolga Sarıtaş ve Paşa Gönlüm dizisiyle tanınan Leyla Feray vardı. Vardı diyorum çünkü Leyla Feray artık kadroda yok ve ekip şu an harıl harıl başrol kadın oyuncu arayışında.