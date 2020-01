Sokakta her şey yeni, ekranlarda her şey aynı!

Cümle aslında her şeyi anlatıyor. Günlerdir anlatmak istediğimizi, tepkimizi...

Bu cümleyi Twitter’da gazeteci İskender Baydar’dan aldım, çok teşekkür ediyorum.

Geçen gün birden hayatımıza bir duran adam girdi. Ama biz onu televizyonda haber kanallarında görmek için yine bekledik göremedik. Sadece RTÜK’ten ceza yiyen Halk TV’de anında görebildik.

Bu zeka ve yaratıcılık protestosu, sokaktaki her şeyin yeni, ekranların aynı kaldığının bir başka kanıtıydı. Bütün bunlar olmadan da her şey aslında aynıydı. Okan Bayülgen de hep der ya hani: “Sokağa çık hayat sokaklarda” diye.

***

Gezi Parkı eylemlerinin başlamasından üç gün sonra, Brezilya’da protesto gösterileri başladı sokaklardı. Oradaki protesto nedeni ekonomik olsa da ruh açısından Gezi ruhuyla epey örtüşüyor.

Gezi Parkı protestosu ağaçların kesilmesiyle başlayıp nasıl demokrasi mücadelesine dönüştüyse, Brezilya’daki protestolar da sadece otobüs ücretlerine gelen 20 centlik zam için değil o da bir demokrasi ve adalet mücadelesi.

Yani her iki ülkede olanlar ne sadece bir ağaç, ne sadece 20 cent mücadelesi...

'Siz televizyon izlerken, sizin için dünyayı değiştiriyorum'

Aşağıdaki fotoğraf Brezilya’dan...

“While you watch TV, I change Brasil (the world) for you!”

“Siz televizyon izlerken, sizin için Brezilya’yı (dünyayı) değiştiriyorum!” diyor. Dünyayı da diyebiliriz çünkü bu mücadele ruhunu anlatmak için.

Buradan anlıyoruz ki orada da ekranlarda bir yasaklama söz konusu, bir protestocu böyle bir pankart açtığına göre. Oranın da RTÜK’ünün vardır bildiği diyelim!