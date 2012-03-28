Hitler’li reklam filmi durduruldu, sonunda…

Hitler’in reklamda kullanılması akıllara seza durumunu bir kenara bırakıp; reklamın dilini inceleyecek olursak; Irkçı, faşist Hitler değil de bir başkası da söylese reklamda yer alan o replik; şu an egemen olan acıklı ahvali gözler önüne seriyor;

"Kadın elbisesi giymiyorsan kadın şampuanı da kullanma, artık %100 erkek şampuanı Biomen var’’

Burada açık ve net bir şekilde pozitif ayrımcılık var. Kadını nasıl aşağılayan bir bakış açısının, zihniyetin ürünü olduğunu anlatmaya bile gerek yok.

Biomen firması zaten bir süredir Hitler’siz ‘Erkeksen Biomen kullanırsın’ repliğini kullanıyordu hani ama üstü biraz örtülüydü.

Bu replik zaten beni rahatsız etmekteydi her duyduğumda…

Dünya medyasında, Türkiye’de Hitler reklamı şeklinde epeyce haber olmakta.

Anti-Defamation League’in direktörü Abraham H. Foxman ‘’iğrenç ve acınası bir pazarlama taktiği’’ olduğunu söyledi. İngiliz Mirror, ‘’Hair Hitler fırtınası’’ başlığıyla verdiği haberde, reklamın, ‘derinden rencide edici’ bulunduğuna dikkat çekiyor.

Huffington Post ise, ‘’Hitlerli şampuan reklamı muhtemelen tonlarca insanı rencide edecek’’ şeklinde başlık atıyor.

Yani özetle uluslar arası bir kriz çıkaracak boyutta bir durum mevcut.

Reklamın iyisi kötüsü olmaz;

strateji eğer birilerini rahatsız etmiyorsa strateji değildir deniyor ya…..

Ne zaman birine ‘vicdan’ı, unutulan değerleri hatırlatmak istesem aklıma Ece Temelkuran’ın o sözleri geliyor!

Siz, ne zaman böyle bir insan haline geldiniz? diye başlıyordu...

Kim Milyoner Olmak İster hep böyleydi

Son günlerde yarışmanın yarışmacılarını bolca konuşuyoruz.

Açıkçası akıllara durgunluk veren yarışmacılar olduğu kesin. Ben izlerken sinir harbine giriyorum. (aynı durumu Kelime Oyunu’nu izlerken de yaşıyor ve İhsan Varol’un sabrına hayran oluyorum)

Hadi siyaset okuyan arkadaşın üstüne gitmeyelim ama insan diyor ki hiç mi yaşanmışlığınız yok hep kitaplarda mısınız arkadaşlar?

Artık ‘iğne ipliğe dönmek’in karşılığı bulunamıyor; sol anahtarını tamirci kullanıyor… Hercai menekşe ise hayallerde…Bunlar hayatın içinde…içinde…siz neresindesiniz?

Ancak Kim Milyoner Olmak İster her zaman bir reality-show’du ve böyle durumlar yarışmanın en eski yayınından beri sürüp devam etmekte.

Örneğin ben darphanenin ne olduğunu bilmeyen iktisat mezunu hatırlıyorum eskilerden…örnekler daha da çoğalabilir…

Son günlerde daha çok konuşulmasının nedeni ise Twitter etkisi ve daha bir sosyalleşmemiz…

Yaşanmışlık gerek sokaklara çıkın arkadaşlar, bolca sohbet edin; bolca yeni insanlarla tanışın demekten başka bir şey gelmiyor elimden...

Akasya Durağı, Kanal D’de

Kanal D’nin Star TV’ye destek amaçlı transfer ettiği dizisi Akasya Durağı, kanal el değiştirince yeni vizyona uymadığı gerekçesiyle kaldırılmıştı.

Dizinin Fox ekranında başlamasını beklerken, Twitterda Nilgün Belgün’den bir sürprizle Kanal D’ye yuvasına döndüğünü öğrendik.

Dizi Cuma akşamları 20.00’da, peki o saatin dizisi Yalan Dünya ne olacak, yoksa günü mü değişiyor?