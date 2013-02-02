SİYAD ve Hıncal Uluç

45. SİYAD Türk Sineması Ödülleri sahiplerini buldu. Hıncal Uluç, ödül sonuçlarına dair şöyle bir yorum yapmış: “...İtiraz yok. Çünkü kimsenin umurunda değil. İtiraz yok. Çünkü filmleri seyreden yok. Ben Amerikan eleştirmenlerinin ödül adaylarının ve alanlarının bütün filmlerini izledim. Fikrim var. Onayladıklarım, beğenmediklerim var. Ama SİYAD adaylarının hiçbirini izlemedim. Kimseler de izlemedi zaten... Altın Küre için millet ekran başında nöbet tuttu. SİYAD’ı hangi kanal verdi, bilen var mı?”

SİYAD ödül töreni, D-Smart’ta yayınlandı, D-Smart’ı kutlamak gerek ama bir yandan da ulusal bir kanalın böyle törenleri yayınlamayışı da hala büyük eksiğimiz. Gelelim SİYAD’da yarışan filmlere... Örneğin; ben bir tek ‘Tepenin Ardı’nı izledim sinemada, herkese de tavsiye ederim. “Saf sinema budur” dedim. Ve ödüllerle döndü geceden. Hıncal Uluç, her sene SİYAD öncesi sonrası bu tarz talihsiz yorumlar yapıyor maalesef.

Kimseler izlemedi değil, ödül alan filmleri, sanatçıları bilenler gayet iyi, hakkıyla biliyor.

Popstar geri dönüyor

Popstar’ın gecikmesi nedeniyle yapımcı Osmantan Erkır, Star TV’ye bozulduğunu söylemişti. ‘Acun başımın belası, konuyla ilgili onun da bilgisi olduğunu düşünmüyorum ama doğal olarak herkes bana onu soruyor.’ demişti. Yine bir değişiklik olmazsa programın mart ayında başlaması planlanıyor. Orhan Gencebay, Bülent Ersoy ve Demet Akalın’dan sonra da Popstar’ın 4’üncü jürisi Serdar Ortaç oldu.

İlk Popstar’ı hatırlıyorum da ne büyük yankı uyandırmıştı hatta iletişim fakültesinde okurken bütün hocalarım da takip ediyor, üzerine yazılar yazıyorlardı ve derslerde tartışıyorduk. Bir dönemin en çok konuşulan toplumsal gerçeğiydi, sonrakiler ise ilkler gibi olmadı.

The O.C.’nin yerli versiyonu geliyor

Amerikan dizisi The O.C. benim de epey takip ettiğim bir diziydi. Bence yerli versiyonu kesinlikle genç kitleyi yakalayabilecek. İlişkiler, entrikalar, sınıf çatışması hepsi var. Üstelik de başrol seçimleri de çok doğru: Serenay Sarıkaya ve Çağatay Ulusoy. Yan karakter seçimlerinin de çok önemli olduğu unutulmasın. Ay Yapım’ın yapımcısı olduğu dizi eylül ayında ekrana gelecek.

Dikkatimi çeken; Ay Yapım da artık yabancı dizi uyarlamalarına ağırlık vermeye başlıyor sanırım.

(30 Ocak 2013- Hafta Sonu Dergisi)