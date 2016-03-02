Sıra dışı ve ‘Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası’

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası, ülkemizde ilk kez yapılan türde bir oyun: Murder Mystery Dinner…

Ben de oyunda rol alan sevgili yazar arkadaşım Murat Tolga Şen’in davetiyle oyunu s Sahne İstanbul’da izleme şansına ulaştım. Murat da oyunun önemli rollerinden birini canlandırıyor.

urcu Kara, Kerem Atabeyoğlu, Almıla Uluer, Emrah Kolukısa, Yücel Özeke, Metin Arslan gibi tiyatro ve sinemadan ünlü oyuncular siz yemeğiniz yerken, masaların arasında oyunu oynuyorlar. Seyircilerin de interaktif olarak katılım sağladığı oyun, “Süreyya’yı kim öldürdü?” sorusunun peşine seyircisiyle birlikte düşüyor ve sonunda soruları ve de katili bilenlere ödül veriliyor.

Bu sıra dışı oyunun arkasındaki isim, oyunun yönetmeni ise: Televizyonda yıllardır kendi formatlarında da her sezon yenilik getiren sürekli kendini yenileyen güncelleyen, dünyayı takip eden vizyonu ufku geniş Okan Bayülgen.

Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası, Kanıt dizisinin özgün hikayesini yazan Selin Atasoy'un oyunu. Atasoy ve tüm ekibe bu sıra dışı deneyim için teşekkürler. Hep aynı şeyleri deneyimleyen, aynı şeylerin sunulduğu insanlar olarak, farklılık ve yaratıcılık görmek gurur veriyor.

Kaçma Birader: Yozgatlı

aileden Taksim hikayesi

Pazartesi sabahı basın gösteriminde Kaçma Birader’i izledik. Öncelikle söylemek isterim ki ekip hadi komedi yapalım da nasılsa tutar parayı götürelim kafasında olan insanlar değiller.

Kardeş Payı gibi ekranlarımıza kazınan bir diziyi de yazan Murat Kaman ve Emrah Kaman Biraderler, güzel bir Yozgat- Taksim arası bir komediye imza atmışlar. Yozgatlı Kolçak Ailesinin Taksim macerasını Taksim’in ve karakterlerin akışına bırakmışlar, hiçbir zorlama komedi unsuru olmadan ve de çok doğru tespitlerle.

Filmin başrollerini Zafer Algöz, Melek Baykal, Emrah Kaman, Algı Eke, Cihan Ercan, Nejat Uygur, Alina Boz, Nursel Köse ve Necip Memili paylaşıyor. Her bir karakter ayrı özenle yazılmış, hepsine ayrı ayrı hayran kalıyorsunuz. Kardeş Payı’nın Sivaslı Emrah’ı olarak tanıdığımız Emrah Kaman filmin starı ve de artık bu filmle oyunculuğunu ve komedi yeteneğini sinemada da kanıtlıyor.

Kaman Biraderler imzalı “Kaçma Birader”; Endemol Shine Türkiye ve Böcek Film’in ortaklığının “Dünyanın En Güzel Kokusu” filminden sonraki ikinci projesi. Kaman Biraderler, ortak projeleriyle sinemada hep olsunlar umarım.

Eğitim şart!

Özellikle de sinema ve televizyonda doğru işler ortaya çıkması için eğitim şart…. Sektörün çok fazla sorunu var maalesef.

Türkiye’nin ilk eğlence yönetimi sertifika programı Entertainbiz, İstanbul Bilgi Üniversitesi Santral Kampüsü’nde 5 Mart tarihinde başlıyor. Eğlence sektöründe; müzik, film, TV ve spor alanlarında kariyer hedefi bulunan herkese açık.

Katılımcılara, genel eğlence yönetimi derslerinin teorik olarak anlatılmasının ardından 4 haftanın sonunda; müzik, film, TV ve sinema bölümlerinden birinin seçilmesi sağlanacak.

Entertainbiz programının eğitmen kadrosunda; GNL Entertainment Kurucusu Alp Çağrı Günal, Futbolcu Menajeri Ahmet Bulut, eğlence sektörü hukuku konusunda uzman Avukat Aydın Kurban, MUYAP Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Forta, Ülker Arena Pazarlama Müdürü Esra Tezel, Mars Entertainment Film Dağıtım Müdürü Ferhat Aslan, YEKON ve TESDER Başkanı Fırat Kasapoğlu, ünlü rockçı Teoman’ın menajeri Funda Sanliman, Habertürk Spor Yazarı Murat Ağca, ünlü televizyoncu ve programcı Osmantan Erkır, Doğan Music Company Genel Müdürü Samsun Demir ve BKM Genel Müdürü Zümrüt Arol Bekçe gibi her biri kendi alanında uzman isimler yer alıyor.

Gerçekten de yıldız bir eğitmen kadrosu… Kaçırılmaz.