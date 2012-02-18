Sinemaya vefa borcu



Fetih 1453, 16 Şubat saat 14.53’te vizyona girdi. Filmi henüz izlemedim.

Çünkü filmin nasıl olduğundan çok artık böyle bir filmimizin olmasıyla ilgileniyorum.

Sinema tarihimizde ise İstanbul’un fethini anlatan ilk filmde 1951’de Sami Ayanoğlu Fatih’i canlandırmıştı.

Yıl 2012 ve biz belli bir standartta ancak tarihi bir film yapabiliyoruz.

Bu durum hepimiz için utanç verici de.

Film eleştirisinde emek var ama deyip eleştiri yumuşatmalarını sevmiyorum ancak böyle bir filme emek veren herkesi, başta Faruk Aksoy’u kutlamalı, desteklemeli.

Ve bir istisna olarak filmi izlemeden emeği takdir etmeli.

Faruk Aksoy, ‘Sinemaya vefa borcumu ödemek için Recep İvediklerden kazandıklarımın neredeyse tamamını yatırdım.

Fetih, sadece bizleri değil, dünya tarihini ilgilendiren bir olay. Ortaçağı kapatıp Yeniçağı açtı’ diye belirtiyor.

Faruk Aksoy şimdiye kadar hiç de tasvip etmediğim filmler çekti ancak gerçekten de vefa borcunu ödemiş oldu bence, büyük cesaret, büyük risk…Tarihi film geleneğimiz yok, altyapımız yok..

Nasıl olmuşsa olsun hataları varsa da ben bu filmi beğendim ve alkışlıyorum; en kısa zamanda da izleyeceğim.



Kitabı da filmden önce çıktı



Aynı zamanda filme danışmanlık yapan Prof. Dr. Feridun Emecen’ın Fetih ve Kıyamet/1453 adlı kitabı da filmden önce Ocak ayında Timaş Yayınları’ndan çıktı.

Emecen’ın böyle bir kitap yazma düşüncesi filmle birlikte mi çıktı yoksa zaten kitabı yazıyordu da filme danışmanlık yapması mı teklif edildi bilemiyorum.

Ancak ortada her halikarda bir strateji örneği bulunuyor.



Kitaptan:

"Osmanlı hükümdarlarının yedincisi olan II. Mehmet ilk defa Osmanlı tahtına cülus ettiğinde babası II. Murad ile bazı devlet adamları ve uç beyleri arasındaki çetin iç çekişmenin bir piyonu olduğunun muhtemelen farkında değildi."(sf. 79)



Filmle ilgili notlar:

‘Fetih 1453' için Prof. Dr. Feridun Emecan, Doç. Dr. Hülya Tezcan, Prof. Dr. Gülgün Köroğlu ve araştırmacı-yazar Adem Saraç danışmanlık yapmış.

Almanya, Hollanda. Belçika, Avusturya, Fransa, İngiltere, İsviçre, K.K.T.C., Endonezya, Malezya ve Rusya’da da gösterime giriyor. Engelliler için de bazı salonlarda alt yazı uygulaması yapılıyor.

Bütçesi 17 milyon dolar olan filmde Devrin Evin, İbrahim Çelikkol, Dilek Serbest, Recep Aktuğ ve Erden Alkan gibi isimler rol alıyor.



Altyapımız olmadığı için haliyle istenilen performansı figüranlar sergileyememiş. Ve Faruk Aksoy, Genelkurmay Başkanlığı’ndan yardım istemiş ve böylece İstanbul'daki çeşitli kışlalardan askerler, ‘Fetih 1453'te rol almış.

2 bin 500 parça kostümün dikilmiş ve 6 bin parçalık zırh, silah ve çeşitli aksesuar hazırlanmış.



