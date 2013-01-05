Show TV’de değişiklik şart

Show TV epey talihsiz bir sezon geçiriyor, Acun Ilıcalı’nın Star TV’ye geçişinden sonra da çok fazla kan kaybetti, yanlış kararlar aldı. Birçok dizisi de yayından kaldırıldı. En son başlayan Adam Asmaca yarışmasını da ilk izlediğimde kesin yakında biter dedim. Çünkü yanlış seçilmiş bir format. İzleyiciyi cezbedecek hiçbir heyecan barındırmıyor. Yaparım Bilirisin yabancı format ancak uygulamada bir soğukluk var. Bir kanalda tutan işin benzerini diğer kanalların da yapma girişimi yani. Özetle TV'erimizde sadece senaryo kıtlığı değil format kıtlığı da var. Show TV’nin ise ekip değişikliğine ihtiyacı var gibi.

İddialı ‘Kahperengi’ geliyor!

Hande Altaylı’nın Kahperengi adlı kitabı dizi oluyor, dizi Kanal D’de ekrana gelecek. Yapımcılığını Most Production’ın üstlendiği dizinin senaryosunu bir usta, Mahinur Ergun yazıyor. Hande Altaylı’nın diğer kitabı Aşka Şeytan Karışır kitabını da çok beğenmiştim, aklımdan bu isimle harika dizi olur diye geçmişti...

Dizinin başrollerinde Özgü Namal, İbrahim Çelikkol, Mustafa Üstündağ ve Burçin Terzioğlu bulunuyor. Özgü Namal’ı en son Star TV’de çabuk yayından kaldırılan Koyu Kırmızı’da rol almıştı. İşte bu noktada Özgü Namal riskli bir tercih gibi geliyor. Ama senaryo malum Mahinur Ergun da olunca merak öğesi hep zirvede olacaktır.

TVEM’de de TNT’nin akibeti

Yılbaşı gecesi bir baktık ki TVEM’de yayına ara verildiğine dair bir yazı. Sonrasında Sözcü Grubu’na satılacağına dair söylentiler çıktı. Sözcü Grubu’nun bir enkazı almak yerine sıfırdan kanal kurması daha akıllıca bir strateji zaten kesinlikle. Alabileceğine hiç ihtimal bile vermemiştim ben.

Bekledik ve gördük ki TVEM bir türlü yayına dönmüyor. Dün iseöğrendik ki maalesef kanaldaki bütün çalışanların işine son verilmiş. Ve kanalın akibeti de tam olarak henüz belli değil.

Aklıma en son TNT’de yaşanan hezimet geldi. TNT, star transferleriyle, yanlış dizi proje ve programlarıyla paraları resmen saçmıştı, sonu belliydi. TVEM’de de benzer harcamalar söz konusu oldu tabii ki TNT kadar olmasa da. Ama miktar açısından değil de yapılmak istenenler, yapılan hatalar ile iki kanal çok benzeşiyor. Tek doğru hamle yazın ses getiren Uçankuş’u Kanaltürk’ten transfer etmekti. Kanal kurmadan önce hedefler, stratejiler belirlenirse ve bu yönde doğru adımlar atılırsa başarı gelir, yoksa...