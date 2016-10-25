Setlerimizde bir psikolojik şiddet eksikti!

Gülten Taranç, 53. Antalya Uluslararası Film Festivali'ndeki 'Rengahenk' seçkisinde İzleyici Ödülü’nü aldı.

Gülten ile iki yıl önceki Filmmor Kadın Filmleri Festivali’nde tanışmıştık. O zamandan beri takip ettiğim sevdiğim, sinema aşkında olan bir kardeşim.

Onun kısa filmi, benim de belgeselim gösterimdeydi. Geçen sene yine Antalya’da karşılaştığımızda film çekmek için kredi çektiğini ve çok borcu olduğunu anlatmıştı.

Bu sene de Gülten’le Antalya’da karşılaştık ve film çekme sürecine dair çarpıcı açıklamalar yaptı, ben de hemen ses kaydına başladım ve ben bunları yazacağım demiştim. Henüz ödüller açıklanmamıştı.

Sonrasında ödül alması çok güzel elbette ama benim ilgilendiğim onun sinemayı bu denli severken ve üstüne de eğitimini almışken, deli gibi burada var olmak isterken, bu sektörde yaşamış olduğu zalim psikolojik şiddetti.

Filmi “Yağmurlarda Yıkansam” zaten yurt dışından da ödüllerle döndü.

“Sen şişmansın, koşamazsın, hareket edemezsin” sözlerine maruz kalıyordum setlerde, diyor Gülten.

Herkesin içinde, sette sigarasını yere atıp söndürüp atan birinin, sonra da Gülten hadi eğil kalk zayıfla, mıntıka temizliği var gibi sözlerine maruz kalmış.

Setlerde, set koşulları, sigortasızlık, insanca çalışma ortamı vb. gibi sorunları hallettiniz de insanlara psikolojik şiddete mi başladınız.

Pes… Yuh olsun size…

Sence diyor Gülten 25 yaşında bir insanın cv’siyle bankadan gidip kredi alıp film yapması normal bir şey mi? Demek ki bu insana bir şey olmuş, bir şeyler yaşamış…

Ya bırakacaktım ya kendi filmimi çekecektim diyor Gülten.

Şu anda da banka borçları var hala… ama o mutlu. Filmini izleyicinin takdir etmesinden ve hayallerini gerçeğe dönüştürmekten…

Burada bize düşen bu genç kadını alkışlamak…

Helal olsun Gülten, sen paçandan tutanlara inat hayallerinin peşinden koştun.

Koşmaya da devam et…

Anlamadığım…

Festivallerimiz, isimlerinin önünden Altın Portakal, Altın Koza gibi tamlamaları kaldırdı. Ben, bundan kopuşun mümkün olmayacağını düşünüyordum. Sonuçta ne izleyici ne gazeteciler ne sinemacılar alışabildi…

Pazar akşamı ödüller verilirken #AltınPortakal hashtagi Twitter’da TT'ye girdi. Festival de resmi sayfasında bu hashtag ile paylaşımlar yaptı. Tümden bir reddediş var ise kullanmamalıydı…