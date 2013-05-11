Salih Kuşu ve birtakım silsileler

Perşembe akşamı Show TV’de Salih Kuşu adlı dizi başladı.

Dizide Levent Ülgen başrolde yer alıyor. Ülgen, Bahtiyar olarak başladığı diziye olaylar sonucu Salih olarak devam ediyor. İşte bu noktada Salih karakteri olarak devam ettiği yeni hayatında “duvarda duran Galatasaray bayrağını alıp, "ulan Salih zengin adammışsın ama Galatasaraylıymışsın, herkes bir gün Fenerbahçeli olacak tezini doğrulayalım" diyerek Galatasaray bayrağını çöpe atıyor. (atıyor mu attığı yer çöp mü tekrar gelelim)

Ardından dizinin senaristi Gani Müjde’ye tepki gösteriyor ilk etapta taraftarlar haklı olarak ancak

Gani Müjde: Çöp sahnesi senaryoda yoktu. Sahne atıldı ve ekleyen arkadaşa gereken ceza verildi. İncinen arkadaşlardan sorumlu olmasam da özür dilerim diyerek açıklama yapıyor. Bu açıklamadan sonra da keşke taraftarlar uzatmasa ama öyle olmuyor, hakaretler ediyorlar şiddetle maalesef...

Tekrar tekrar izledim diziyi. Senarist Gani Müjde, başından beri Bahtiyar ve Salih karakterleri arasında belirgin bir karşıtlık yaratmaya çalışmış. Bunu da Bahtiyar’ı Fenerli, Salih’i Galatasaraylı yazarak yapmış. Bahtiyar’ın da evinde zaten Fenerbahçe’ye ait birçok şey görüyoruz. Hatta oğlunun da üzerinde Fenerbahçe forması var ve adı Rıdvan...

Dizinin yönetmeni Ersoy Güler basın açıklamasında, mizansenin kendisi tarafından eklendiğini açıklayarak özür diliyor.

Yönetmenin çekmeceye atma açıklaması inandırıcı gelmiyor çünkü çekmece açılan bir şeydir ama karakter bayrağı direkt olarak atıyor. Açıkçası sadece yönetmene de bu faturanın kesilmiş olması haksızlık, ortada kollektif bir hata var, eğer yönetmen böyle bir mizanseni vermiş ve çekmişse sonrasında birçok aşama vardır; yeni başlayacak bir diziyi, yayınlanacağı kanal yetkilileri, yönetmeni, senaristi, yapımcısı hepsi ilk bölümü mutlaka defalarca izler ve onaydan geçer. Gani Müjde izlemediğini açıkladı öncesinde.... Ortada bence bu kadar büyüyebileceği tahmin edilemeyen ve Türkiye’nin pek de hazır olmadığı bir durum ve bu durumu kurtarma çabaları var... teknikten anlayanlar izlerse sahneyi zaten anlar, bu sahne zaten elden geçmiş kurguda; bunu teknik bir göz anlayabilir çöpe atıldıktan sonra da kurguda sıçrama var.

Sonuç olarak artık özürler dilendi, kötü niyet yok bence uzamasın konu... Senaryodur, kurmacadır unutmayalım... bir şey bir durum siz kendiniz gerçekte nasıl görmek istiyor ya da görüyorsanız öyledir.

Benim bu olaylardan bağımsız takıldığım nokta Levent Ülgen’in hep aynı karakterlerle karşımıza çıkması ve Arabesk gibi muhteşem bir filmi yazmış Gani Müjde’den böylesine klişeler silsilesi bir komedi senaryosu gelmesi, maalesef dizinin bu yönüyle fazla süreceğini düşünmüyorum.

Salih Kuşu Dizisi Yönetmeni Ersoy güler'in basın açıklaması

Salih Kuşu adlı dizi filmin 1. bölümünde yer alan Galatasaray flamasının çöpe atılması olarak algılanan talihsiz mizansen tamamen tarafımdan verilmiş bir mizansendir. Projenin yazarlarının ve oyuncularının bu talihsizlikte hiç bir payı yoktur. Samimiyetle belirtmeliyim ki bu mizansende bir art niyet ya da Galatasaraylı taraftarlarımızı rencide etmek gibi anti profesyonel bir düşüncem hiç ama hiç olmamıştır. Sahne gereği fanatik bir Fenerbahçeli karakterin, Galatasaraylı objeleri bulundukları yerden kaldırılıp masa altındaki çekmeceye kaldırma mizanseni, maalesef çekmecenin görünmemesinden dolayı sanki masa altına atıyormuş gibi algılanmıştır. Zannımca bu algının oluşması o çekmeceli dolap planını ekstra çekmememden dolayı olmuştur, yani bu bir iş kazasıdır. Ortaya çıkan üzücü durumdan dolayı tüm Galatasaray taraftarlarından özür diler, Gani Müjde ve yapımcı firmanın oluşan bu talihsiz kazanın mağdurları olduğunu tüm kamuoyun bilgisine sunarım. Bu arada sosyal medyada başlatılan infialin, kişi ve kurumlara zarar verme ihtimaline karşılık bu kazanın sorumluluğunu alıyor ve aylardır emek verdiğim Salih Kuşu adlı diziden kendi isteğimle istifa ediyorum. Umarım bu sonuç rencide olmuş insanları sağ duyuya, hoşgörüye ve sakinliğe telkin eder.

Saygılarımla,

ERSOY GÜLER

Show TV’nin sitesi ise şu açıklamayla açılıyor:

Yapım şirketimiz Süreç Filmcilik tarafından gerçekleştirilen ve 9 Mayıs 2013 Perşembe akşamı Show TV ekranlarında ilk bölümü yayınlanan Salih Kuşu adlı dizimizde, Galatasaray Spor Kulübü taraftar ve camiasını rencide eden bir sahne yer almıştır. Senaryoda yer almayan ve sonradan sette eklenmiş ilgili sahneden dolayı şahsen bir Galatasaray taraftarı olarak Galatasaray Spor Kulübü, camiası, tüm Galatasaraylı taraftarlardan ve senaristimiz Gani Müjde’den özür dileriz.



Konu ile ilgili Ultraaslan grubunun kurucularından Sayın Oğuz Altay aranmış gerekli açıklamalar yapılmış ve kendisinden de özür dilenmiştir.

Saygılarımızla



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