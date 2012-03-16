RTÜK öznel mi?

İster istemez böyle bir soru geliyor insanın aklına RTÜK’ün özellikle son zamanlarda aldığı kararlar yüzünden. İnsan bu ne yaman çelişki diyor.



Neden çünkü son kararları epeyce tartışılıyor, gerek izleyiciler gerek yazarlar tarafından.

Bence ceza almamalı, bence almalı, bence bence….

Malumunuz en son Okan Bayülgen’in başına gelenler… Kimsenin başına gelmedi…

Kamuoyu da karara epey tepkili…

Peki o kelime daha önce ekranda kullanılmadı mı- cevabı biliyorsunuz…

Dans eden gençler erotik bulunuyor, aylardır yayınlanan klipler kaldırılıyor, bir korku salgınına doğru götürülüyoruz!

Spiker Duygu Canbaş’a Van depremi yayını esnasında sarf ettiği:

"...Türkiye bugün bir başka haberle sarsıldı Türkiye. Her ne kadar doğusundan, Van'dan gelmiş olsa da, bu haber hepimizi gerçekten derinden sarstı ve üzdü..."

Sözleriyle RTÜK uyarı cezasında bulunmuştu.

Ancak öğreniyoruz ki Ankara 3. İdari Mahkemesi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun, uyarı cezasının yürütmesinin durdurulmasına karar vermiş.

Mahkeme, kararında, "Söz konusu yayında herhangi bir şekilde bölücülük ve/veya ayrımcılık yapılmadığı, bilakis ülkemizde bir kardeşlik havasının oluştuğunu ortaya koymaya yönelik beyanda bulunulduğu ve bu amaca yönelik yayın yapıldığı sonucuna ulaşılmaktadır" ifadelerine yer verdi ve "Dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmamaktadır" deniyor.

Özetle ortada mahkeme tarafından bozulan bir RTÜK kararı bulunuyor. Aklıma hemen o zaman RTÜK kararlarına karşı haksız olduğunu düşünenler dava açmalıdır önerisi geliyor.

Örneğin en son da RTÜK, Show TV'de yayınlanan Bugün Ne Giysem'de “Yayın, insan onuruna ve özel hayatın gizliliğine saygılı olma ilkesine aykırı olamaz” hükmünün ihlali nedeniyle, Show TV’ye 329 bin 694 TL ceza verdi.

Açıkçası RTÜK’ün olması gerektiğini hep savunuyorum. Bugün Ne Giysem’de de bu duygusal olarak yarışmacıların hikayelerinin üzerine üzerine gitme durumundan rahatsız oluyordum ve çok barizdi. Ancak işte bu hikayeler izlettiriyor, dozunu iyi ayarlamak gerekiyor…

RTÜK’ü burada eleştirdiğim nokta ise sadece cezanın boyutu, uyarı yeterli olurdu.

Aynı şekilde Fox’taki Var Mısın Yok Musun’a da benzer nedenler uyarı cezası vermişti.

(Acun Ilıcalı’nın yaptığı Var Mısın Yok Musun’un tutmasının ilk nedeni de insan hikâyelerine odaklanmasıydı, ancak özenli bir şekilde)

RTÜK öznel mi sorusu devreye giriyor işte yine bu noktada…

Gerek cezalarıyla, gerekse cezaların boyutlarıyla. Tartışılması gereken bir RTÜK ortada yine, buyurun…