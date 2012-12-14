RTÜK, çocukları korumuşşş

RTÜK Başkanı Davut Dursun, Simpsons’a ceza vermediklerini belirtmiş ve, “İlgili kuruma müeyyide uygulamamız, RTÜK'ün Tanrı'yı koruma refleksinden kaynaklanan bir şey değil. Küçükleri korumaya yönelik bir müeyyide uygulanmıştır” şeklinde açıklama yapmış.

Ben de diyordum ki, Haydi çocuklar uykuya alt yazılarından başka, acaba reklamlarda, dizilerde vb. çocuk istismarı için RTÜK ne yapıyor, meğer bizim Simpsons’ın başına gelen de çocukları korumak içinmiş! Ancak RTÜK’ün haberinin olmadığı bir durum var Simpsons’ın hedef kitlesi çocuklar değil yetişkinlerdir. Ben yıllardır izlerim. Çizgi film türü sadece çocuklara hizmet etmez. Örneğin Amerikan animasyon TV dizisi South Park’ın hedef kitlesi de yetişkinlerdir. Ve bu dizide de dünyadaki politik, sosyal ve güncel olaylar ironik bir şekilde ele alınır. Bu durumda RTÜK’te bilgi eksikliği görüyorum.

Burada yine gördüğümüz, bu durumun da hakim olunması istenen zihniyetin işaretlerinden biri olması. Yine şu soruyu düşünüyorum: Neden yine her türlü kurmaca ciddiye alınıyor da yine ve hep gerçeklerden kaçıyoruz acaba bu ülkede!

Şimdi reklamlar

Murat Boz ve oyuncu Aslı Tandoğan bir bankanın kart reklamına rol aldılar. Ancak gelin görün ki, ne zaman bir işi beğensek, alkışlasak sonunda hayal kırıklığı ile kandırıldığımızı anlıyoruz. Bu reklam filmi de yabancı bir reklamın birebir aynısı maalesef. Hani birebir alıntılanan klip, fotoğraf, styling fikirlerine alışığız da son ayakta reklamlarda da görmüş olduk. Fikir olarak birebir ancak reji olarak uygulanamamış, çekim açıları başarılamamış maalesef. Reklamların amacı konuşturmaksa, amacına ulaşıyor zaten.

Seksenler’den sonra Doksanlar

Birol Güven TRT 1’deki Seksenler ile başarıyı yakaladı. Ben bu diziyi sevdim, anıları canlandırdı ama türü sit-com olduğundan, dekorda darbe anlatımı bence hiçbir zaman olmadı, eğreti kaldı çok emek olsa da. Türün özelliklerine aykırıydı, dram olmalıydı. Güven şimdi de Doksanlar dizisine başlayacak. Dizinin ilk tanıtımı da yayınlandı. Sloganı ise: Sokakta oyanyan son çocukların dizisi. Ben de doksanlarda çocukluğunu ağırlıklı olarak yaşamış biri olarak tanıtımdan heyecan duydum. Merakla bekliyorum, Doksanlar atmosfer olarak sit-com türüne de daha uygun olur.