Acun Ilıcalı’nın; Survivor’ın yarışmacılarından Nihat Altınkaya’ya, Türkiye’de annesinin beyin kanaması geçirdiği haberini, kayda alıp yayınlanması son günlerde en çok konuşulan konu televizyon dünyasında.

Ve hemen ardından:

‘Acun Ilıcalı'nın acıdan reyting çıkarması büyük tepkiye sebep oldu’

‘Survivor yarışma programı, bir televizyonculuk skandalına imza attı’

‘Reyting vicdansızlığı’ şeklinde başlıklar atıldı.

Ben diyorum ki bu başlıklara karşılık siz, Türkiye’de reyting rekorları kırmış programlara yıllardır imza atan Acun Ilıcalı’yı hiç anlamamış ve tanımamışsınız.

Acun Ilıcalı ve ekibi tam bir doğru format bulma ve bunu en iyi şekilde uygulama ustası ve ben şimdiye kadar reyting için böyle bir şey yaptıklarını hiç görmedim.

Ilıcalı’yı seversiniz sevmezsiniz bu apayrı bir konu ama fena haksızlık yapılıyor bu konuda. Bir de asıl ilginç olan şu ki; bu Survivor zaten her hafta 1. oluyor.

Survivor yarışması formatı gereği bu acı olayın açıklanmasının kayda alınması doğrudur. Ve yapımcının bunu belgelemesi de gereklidir, söylentilere de mahal vermemek gerekir.

Aksine Acun Ilıcalı, durumu Nihat’a özenle anlatmaya çabalıyor, en az onun kadar üzülüyor ve tüm imkanlarını da seferber ediyor.

Reytingin kod adları; acıdır, gözyaşıdır, dramdır, kavgadır, kargaşadır, entrikadır ama burada yok. Ilıcalı her seferinde keşke şu an hiçbir şeyim olmasaydı da annem, babam yanımda olsaydı diyen biri.

Eski açıklamalarından birini de paylaşayım; (Hatırlarsanız Nihat Doğan ve Pascal Nouma kavgalarından sonra Nouma elenmişti.)

‘Reytingten çok iyi anlıyorum ama reyting için bir şey yapmıyorum, o nedenle Pascal’ı yarışmadan eledim, reytingin böylesini istemem’



PUHAHA



Sosyal alemde puhaha ve hahaha’yı kullanmamak için epey direndim. :) smiley koymak yeterli geliyordu. Sonra baktım ki smiley hafif kalıyor.

Evet gerçekten de bu sözcükleri -artık sözcük diyorum- kullanmak doğru durumlar da tam da yerinde oluyor; genelde gerçekten komik bulduğum ya da umutsuz- ironik durumlarda kullanıyorum artık.

RTÜK Başkanı Davut Dursun, CNN Türk'te yayınlanan Ayşenur Arslan'ın sunduğu "Medya Mahallesi"nde, Behzat Ç. ile Savcı Esra karakterinin evlenmesiyle ilgili olarak, "Bizim, dizilere aile kurun, evlenin diye ne bir tepkimiz var ne de çabamız var. Bunlar evlenmiş Allah mutlu bahtiyar etsin."

Gerçek ile kurmacayı ayırt edemeyen bir RTÜK Başkanı’na ilk tepkim de "puhaha" oldu.