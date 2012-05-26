Özenilesi ve Süper Ütopik Behzat Ç.

En çok yazdığım konulardan biri de Behzat Ç.’dir. Dün yine dizi ile ilgili haberler çıktı.

Aslında farklı bir gelişme yok, aynı sesler aynı makamda.

Yakın zamanda Bülent Arınç, "İki kez ceza verdik, dikkatle izliyoruz" demişti. Bunun üzerine de Ahmet Hakan, Behzat Ç. gider arkadaşlar demişti, ben de gitmez diye yazmıştım gerekçeleriyle.

Star TV de böyle bir şey olmadığını açıklamıştı.

Bu tartışmayı alevlendiren MHP Tekirdağ Milletvekili Bülent Belen, soru önergesi vermiş.

İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e, dizide polis rolü yapan, dolayısıyla dizide devleti temsil eden karakterlerin, görev esnasında alkol aldığını, evli olmadıkları halde beraber yaşadıklarını ve Türk aile yaşam kurallarına uygun olmayan davranışlar sergilediklerini belirterek, "Bakanlığınız bu dizi hakkında herhangi bir inceleme yapmayı düşünüyor mu?" diye sormuş.

Sayın Belen’e belirtelim ki Behzat Ç.’yi everdiler artık, lütfen takip edelim!

Ben artık dizilerin kurmaca olduğunu yazmaktan, gerçeklerle uğraşmamız; aslında önemli olanın izleyicide gerçek- kurmaca ayırdını yapabilecek bilinç eğitim düzeyini geliştirme çabası olması gerektiğinin altını çizmekten usandım.

Yaaa evet, gerçek hayatta Behzat Ç.’de eleştirdiklerinizin hiçbiri olmuyor değil mi?

Bırakalım gerçek hayat böyle değil makamını!

Asıl Behzat Ç. karakteri; kişiliğiyle, vicdanın sesi olmasıyla gerçek hayat için özenilesi ve süper ütopik kalıyor.

Yine Emrah Serbes’in Behzat Ç. tanımını yazmalı; ‘Bir ahlak tanımı getirmiyor ama bir vicdan tanımı getirebilir belki. Zulme sessiz kalmanın da zulme ortak olmak anlamına geldiğini hatırlatıyor insanlara.’

RTÜK bir bilmece

RTÜK yine büyük bir para cezası vermiş hatta rekor. En son hatırladığım M.U.C.K. dizisindeki danslar erotik bulunarak Show TV’ye 400 bin TL ceza verilmişti.

Şimdi ise Kanal D’nin başarılı programı Doktorum, 509 bin 327 TL ceza almış.

Canlı yayında doğum yapılmıştı programda.

Ceza, "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlakî gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde ve koruyucu sembol kullanılmadan yayınlanamaz" hükmünün ihlal edilmiş olması gerekçesiyle veriliyor.

İhlal doğru olsa da ceza ağır bence.

Hep diyorum; RTÜK bir bilmece!