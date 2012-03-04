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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

04 Mart 2012

Okan Bayülgen’e ceza değil susturucu

Dün RTÜK’ten Okan Bayülgen’e şimdiye kadar görmediğimiz bir ceza geldi

‘Korku toplumu: Kapalı sistem yaratıklarının dış dünyaya karşı besledikleri korkudur. Yaşama korkusudur.’ (Oğuz Atay)

25 Şubat'ta "Korku izleyicisi yaratmak" başlıklı bir yazı yazmıştım. "Yaşamaktan korkan sadece izleyen izleyiciler olabileceği endişesi  taşıyorum", demiştim.

Biliyordum, tahmin ediyordum bu olacakları RTÜK sinyalleri veriyordu. Cezaların tam da korku toplumu izleyicisi yaratma amacında ilerlediğinin altını çizmiştim.

Derken dün RTÜK’ten Okan Bayülgen’e şimdiye kadar görmediğimiz bir ceza geldi. Ceza ne para cezası ne uyarı cezası ne de belgesel yayınlama cezası... Ki RTÜK’ü haklı bulduğum noktalar zaman zaman olmuştur, RTÜK’ün olması gerektiğini de savunmuşumdur ama bu haliyle değil.

Öncelikle belirteyim dün programında Bayülgen cezayı tam olarak pazartesi öğreneceğiz dedi ve destek olan herkese teşekkür etti…

Şiddetle umuyorum ki bu boyutta değildir durum, aksi halde bunun Bayülgen’e yapılmış kasti bir uygulama olduğunu düşüneceğim.

Çünkü bir sunucuyu ekrandan 2 hafta uzaklaştırmak üstüne üstlük başka yayınlara çıkma yasağı da getirmek ceza değil evet kesinlikle değil, bunun adı susturucu.

Bayülgen, kimsenin önünde ceketini iliklemez, nabza göre şerbet vermez… Bildiğini okur, sözünü sakınmaz…

Muhabbet Kralı’nda sarf edilen sözler RTÜK için sorun teşkil etmiş, peki neden Bayülgen’in sunduğu diğer programlara müdahele edebiliyor RTÜK…

Bir ceza verecekse o programa vermeli.

RTÜK’ün Bayülgen’le şahsi bir hesaplaşması var gibi bir sonuç çıkıyor o halde, bütün bu cezalardan.

Altını çizeyim Okan Bayülgen sunsa da diğer programlar bağımsız, her programın formatı ayrı…

Söz konusu sözcüklerden bir rahatsızlık varsa sadece Muhallebi Kralı olarak değerlendirmeli.

RTÜK’ün bunu görmesi gerek.

Şunu merak ediyorum hani bir deprem felaketi yaşadık hatırlatayım o akşam canlı yayına çıkıp sosyal medya aracılığıyla Bayülgen, kaç kişiye yardımcı oldu, hayat kurtardı.

Peki sonra başka kim vardı; diğer bütün yayıncılar ortada yokken o vardı, toplumsal duyarlılığı gözeterek yayınlar yapmaya devam etti.

Engelliler için yaptığı programlardan, duyma engelliler için ekranda başlattığı uygulamadan haberiniz var mı?

Peki Gamze Akbaş’a destek olarak Türkiye’de çok önemli bir konu olan ilik donörlüğü konusunda uykudan uyandırmadı mı?

Bunlar ve dahası için… Bir ödül verildi mi, takdir edildi mi peki Bayülgen? Tabii ki hayır.

Çünkü ancak cezalandırmayı ve susturmayı biliyoruz.

Neyse ki artık Twitter var…RTÜK’e tepkiler çok fazla.

Dün #RTÜKİNATBUAKŞAMOKANBAYÜLGENİZLİYORUZ hashtagi dünya çapında tt oldu.

Düşünün bu demek oluyor ki destek büyük ve bu demek oluyor ki ülkemizdeki zihniyeti bütün dünya görüyor maalesef.

Bu yazıyı yazdığım esnada yabancılar ne demek olduğunu anlamaya çalışıyordu, öğrendiklerinde dediğim o zihniyeti görecekler.

RTÜK’ü gece sarf edilen sözlerden ziyade, evlilik programlarında, realty programlarda üstü örtülü ya da açık seçik olan ama görülmeyen şiddeti görmeye davet ediyorum.

Haydi çocuklar uykuya yazılarının da çözüm olduğunu mu düşünüyorsunuz.

 

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