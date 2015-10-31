Okan Bayülgen’den 'En İnteraktif' sezon geliyor

Okan Bayülgen, yeni sezona yeni talk showu Dada ile Star TV’de 7 Kasım Cumartesi gecesi açılışı yapıyor.

Bayülgen, harika bir jenerik çekmiş yine ekibiyle, yine kışkırtıcı, yine yaratıcı ve görsel kalitesi çok iyi bir iş olmuş.

İnternette dolaşıp duran ve Bayülgen’e ait olup olmadığı meçhul şu sözle başlıyor:

“Düşen sütyen ɑskın yok. Cɑnını ɑcıtɑn ɑğdɑ, cımbız yok. Duştɑn sonrɑ sɑɑtlerce uğrɑşɑcɑğın sɑçın yok. Sɑncısını çekeceğin reglin yok. Kɑrnındɑ tɑşıyɑcɑğın bebek yok. Gece dışɑrı çıksɑn lɑf ɑtɑcɑk kimse yok. Altı üstü bir ɑdɑm olɑcɑksın, onu dɑ olɑmıyorsɑn...”

Amazon Yürüyüşü adını koymuş, bu ülkede hep çile çeken kadınlara, kadınların topuk sesleriyle tam destek veriyor özetle.

Bu söz onun olsa da olmasa da “adam olun” diyor.

Bu sezon, programın en interaktif sezonu olacak ve sosyal medya geniş yer bulacak.

Scorp adı verilen videolu sözlük veya konulu snapchat olarak tanımlanabilecek uygulamanın mucitleri de yer alıp belirlenen konu etrafında izleyicilerin de aktif olacağı bir format geliyor.

Bayülgen, ülkemizde talk-showu hakkıyla yapan yegane isimlerden ve teknolojiye kayıtsız kalmayıp kendini sürekli yenileyip, her sezonunda fark yaratıyor.

Cumartesi gece yarısına dakikalar kala bütün renkler,

söylenecek şarkılar, bahsedilecek hayatlar, oynanacak oyunlar

Ve aklınıza gelecek her şey için...

Dada...

Ayrıca Bayülgen, iki yıllık bir aradan sonra 1 Aralık’ta hafta içi her akşam 18:00 – 20:00 arası canlı yayınlanacak “Talk Radio” programı ile Virgin Radio’da radyoya dönüyor. Talk Radio’da ünlü isimleri konuk edecek, dinleyiciler ile canlı telefon bağlantıları gerçekleştirecek ve Virgin Radio otobüsü ile trafiğin içinden canlı yayınlar yapacak.

Herkesin radyolardan televizyonlara yırtma telaşında olduğu zamanlarda, aslında bu zamanlar da son 10-15 yılı kapsıyor. Bayülgen, televizyonda farkını konuşturmaya devam ederken radyoya da yüz çevirmiyor, kıymetini biliyor, gençlere radyoyu hatırlatıyor, yeni nesile önemini öğretiyor.