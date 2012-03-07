Yeni Bir Hayat mı?

Star TV’de Ebru Akel’in sunumuyla Yeni Bir Hayat adlı bir yarışma başlıyor yakında.

14 yarışmacı 3 ay boyunca diyetisyen ve eğitmenlerin denetiminde kilo vermeye çalışacak. Yani bir zamanların olay yaratanı BBG Evi’nin konsepti farklı olanı.

Daha önce de ATV’de 2005’te 'Şimdi Zayıflamak İstiyorum' adıyla denenmişti aynı format. Danışman olarak da Ender Saraç ve Haluk Saçaklı yer almıştı.

Karatay Diyeti kitabıyla en çok okunanlarda yer alan Prof. Dr. Canan Karatay, Kenan Erçetingöz’le 60 Dakika programının konuğuydu.

Erçetingöz, yeni program hakkında ne düşündüğünü sorunca; Karatay epey sinirlendi ve reyting uğruna böyle bir şeyin olmasına karşı olduğunu belirtti.

‘Zayıflama metabolizmanın yavaş yavaş değişmesiyle olur, yavaş yavaş değişip yerleşik kalmasıyla olur ama bunu bu şekilde yarışma haline sokmak doğru değil’ dedi.

Eminim ki alanında uzman isimler yarışmada görev alacak ama umarım yarışmanın sonrasında da yarışmacıların sağlık takibini üstlenecektir yapım şirketi ya da kanal.

Yani o 3 ay ile sınırlı kalmamalı ya da sen kilo veremedin deyip eleme olmamalı, olsa da elenenin takibi devam etmeli, maksat hayata bakış açısını değiştirmekse.

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Okan Bayülgen ne kadar susturulacak?

Bugün Okan Bayülgen’in cezası belli olacak dememeli ceza yerine

Okan Bayülgen ne kadar süre ile susturulacak demeli, bugün belli oluyor…

Muhabbet Kralı’nda sarf edilen sözler RTÜK için sorun teşkil etmiş, peki neden Bayülgen’in sunduğu diğer programlara müdahele edebiliyor RTÜK…demiştim.

Bunu sağlayan RTÜK Kanunu’nda ‘……programın yapımcısı veya varsa sunucusu, yayının durdurulduğu süre zarfında, aynı veya farklı medya hizmet sağlayıcı kuruluşta hiçbir ad altında başka bir program yapamaz veya sunamaz.’ şeklinde biten bir madde.

Böyle bir madde bulunuyor da peki neden bu madde daha önce uygulanmadı hiç kimseye, ya da neden kimsenin bu denli ekrandan uzaklaştırılması düşünülmedi şimdiye kadar?

Sarf edilen sözlerin yasak gerektirmediğini geçtim…

Ekranda üstelik de gecenin bir saatinde sarf edilmiş sözler ki bu sözlere yabancı dizilerde her dakika şahit oluyoruz, sabah saatlerinde yayınlanan cinayet çözen bir realty show var, oradaki olumsuz davranışların, sözlerin ve kjlerin farkında mı RTÜK? Bariz bir cinayet nasıl işleniri görüyoruz….

Üstelik herkesin izleyebileceği, çocukların maruz kalabileceği bir saatte…

Ya da şiddeti normalleştiren komedi dizilerinin farkında mı RTÜK?

Ya da ekranlarda yapılan, reklam filmlerinde yapılan çocuk istismarları için neler yapılmakta?

Saymakla bitmez sorunlar…

Pekin bütün bunlar dururken neden Bayülgen?

Eeee işte doğrucu olmak, duyarlı olmak, umutsuz ve mutsuz olmak böyle zor oluyor işte…