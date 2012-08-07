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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

07 Ağustos 2012

NTV'nin ağır kararı

NTV, şehit haberi sunduktan sonra fonda şarkı söyleyen spiker Nur Tuğba Algül hakkında açıklama yayınladı

NTV, şehit haberi sunduktan sonra fonda şarkı söyleyen spiker Nur Tuğba Algül hakkında açıklama yayınladı.

\“NTV’nin 6 Ağustos 2012 tarihli, saat 02:00 Haber Bülteni’nde görevli bazı çalışanlarımızın yayın kuralları ve işyeri disiplinine aykırı davranışları kamuoyunun tepkisine neden olan, kabul edilemez bir olayla neticelenmiştir.

Doğuş Yayın Grubu olarak bu durumdan büyük üzüntü duyduğumuzu belirtir, özür dileriz.

Kamuoyuna duyurulur. Saygılarımızla.”

Bu açıklamadan sonra o anları izledim ve hemen aklıma şöyle bir soru geldi:

Peki, spikerin sesi neden yayından alınmamış, e haber de DSF değil yani spiker görüntüler üzerine okumuyor haberi, haber bant olarak hazırlanmış neden spikerin sesi neden hâlâ yayında?

Yani sesçi ve reji hatalı bu konuda... Algül’ün yaptığı doğru ya da değil tartışılır ancak bunu yayın esnasında yapmıyor, kanal bunu dikkate almalı özetle.\

İşten çıkartılma bence ağır bir karar, umarım olmaz.

Daha önce peki aynı ekranlarda gülme krizine giren spikerler neden hoş görüldü, üstelik de yayın esnasında, üstelik de haber sunarken. Haberin içeriğine, türüne bakmadan, ayırım yapmadan sunum ciddiyetine olması gerekene bakmak doğru olacaktır.

Dipnot: Nur Tuğba Algül’ün ekranlara geçişi daha doğrusu parlaması nasıl oldu peki derseniz. Acun Ilıcalı’nın “Var Mısın Yok Musun” yarışmasına katılmıştı Algül ve sonrasında Skytürk’te sunuculuğa başlamıştı.
 

Fenalık geldi!


-Merve Büyüksaraç- Acun Ilıcalı Survivor tartışmasından ve mahkemelik olan durumun üzerine hala konuşulmasından

-Her Ramazan değişmeyen, sorulmazsa olmaz sorular soran fütursuz soru soruculardan

-Konuğa, röportaj yapılan kişiye 3.tekil şahıs gibi hitap ederek soru sorulmasından – “Eee peki Ali Veli boş zamanlarında ne yapar?”

-Konuğa, röportaj yapılan kişiye bunu olmasaydın ne olurdun sorularından

-Star TV’de Acun gelmese de zaten gidecek diziler üzerinden hamasi başlıklardan

-‘Mahsun Kırmızıgül’ün yeni projesi’ haberlerinden

-Cem Yılmaz’ın kayınpederi vakasının ekranlara da sirayet etmesinden

-Kim milyoner olmak ister’de çerez sorulara cevap veremeyen yarışmacılardan

-Doktorlar dizisi tekrarlarından ve hala reyting almasından...


Transfer sezonu


Mevlüt Tezel, Cem Aydın’la Acun Ilıcalı transferi hakkında konuşmuş.

Ve Aydın’dan tahminlerimi doğrular nitelikte açıklamalar gelmiş. Transferin televizyonculuk adına doğru bir transfer olduğunu düşünüyordum.

Aydın, Acun'a ödenen paranın yüksek olduğuna dair yapılan yorumlara da katılmıyor.

Bu paranın sadece Acun'a değil, 100 kişilik bir ekibe verildiğini, dizilere de bölüm başı aynı paraların ödendiğini söylemiş. Kesinlikle katılıyorum; Örneğin Kurtlar Vadisi’ni transfer eden ATV’ye baktığımızda tabii ki de Star TV’nin Acun transferi daha hesaplı, karlı.

Acun Ilıcalı, kanala 1 değil 2 değil 3 belki 4 proje yapacak ve hepsinin de tutması kuvvetle ihtimal.

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