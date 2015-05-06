‘Mizah yapmak zeka ister’

Serap Matyaş, son olarak Kanal D’de yayınlanan ‘Ankara’nın Dikmen’i’ dizisinde Tahliye karakteriyle komedi izleyicisinin gönlünde yer etti. Şu ara ise Türkiye’de bir ilk olacak Mizah Festivali’nin öncülüğünü üstlenmiş durumda. Matyaş ile festivali, kapsamını ve Mardin’deki çalışmalarını konuştuk.

Serap Matyaş, ülkemizde kadın komedi oyuncuları arasında uzun yıllar sağlam projelere imza atacak bir isim. Matyaş’ın öncülüğünde başlayan Türkiye’de Mizah Festivali’nin geliri ise yine çok emek verdiği Her Yerde Sanat Derneği’ne bağışlanacak.

9-10 Mayıs tarihlerinde yapılacak Mizah Festivali’nden bahseder misin? Fikir nasıl gelişti, oluştu?

‘Ankara’nın Dikmen’i’ dizisinde bir yıl oynadım, hemen hemen her gün “Mizah nedir Türkiye’de acaba?” diye düşündüm. Çünkü çok güzel bir ekiple iş yapmamıza, çok mutlu olmamıza rağmen, reyting denilen korkutucu dünyanın eseri olma ihtimalini gördüm mizah yaparken. Denekler değişiyorken yukarıdan direktif geliyor; bu oyuncu şöyle oynasın, böyle oynamasın diye. Tabii etrafımda TV’de mizah yapan arkadaşların hikayelerini de dinliyordum. Bütün bu duyumlar, olaylara şaşkınlığım; Türkiye’de mizahı düşünmeme neden oldu. Mizah Türkiye’de üst yöneticiler tarafından anlaşılmayan, tercih edilmeyen bir alan. Ben bunları düşünürken, Her Yerde Sanat Derneği’nin kurucusu Pınar Demiral aradı. “Dünya sirk haritasına giren ilk Türk sirk ekibi oldu Sirkhane ama tiyatro kulübümüz yok, sen gelip kurar mısın?” dedi, atladım uçağa Mardin’e gittim, atölye çalışması yaptım çocuklarla, tiyatro kulübünü kurduk.

Kapsamı nedir, neler yapacaksınız?

Mizahın başarılı isimleriyle çizimden çekime, yazımdan yapıma Türkiye’de mizahı anlatacağız. Misal; Erdil Yaşaroğlu çizimi nasıl yaptığını, şakayı nasıl bulduğunu projeksiyona yansıtarak gösterip, anlatacak. Metin Akpınar gülmeceyi anlatacak.

Kimler eğitim verecek?

Afişteki tüm isimler eğitim verecek. Biletix’ten biletleri alarak iki günlük Türkiye’de mizah etkinliğine katılabilirler. Hedeflediğim kitle öğrenciler olduğundan onlara indirimli bilet satılacak. Hayalim, seneye mayıs ayında ikincisini yapmak.

Mizah sence ülkemizde kıymeti bilinen bir tür mü? Yeterince anlaşılıyor mu?

Mizah ülkemizde iyi bir şans verilmediği için anlaşılması zor bir tür. Reyting için senaryoyu tepetaklak çevirenleri de gördüm. Ya şans verecekler ya da iyi bir mizah senaristi ile oyuncularını hiç toplantı masasına çağırmamalılar... Mizahta patron senaristtir. Mizahı yapmak ciddi bir birikim, fazlasıyla zeka ister. Bir deneyeyim demekle olmayacak türdür, rezil rüsva olursun.

Seni izleyici bir komedi dizisinde daha çok tanıdı ve sevdi. Ekranda tekrar bir dizi projen olacak mı?

Evet, ‘Ankara’nın Dikmen’i’ ile komediyle tanıdılar beni ama dizi biter bitmez üç ayrı diziden teklif aldım. Üçü de dramatik, hatta trajik içerikli dizilerdi. Şaşırdım. Ciddi bir hayal gücü... Ben mümkünse uzun süre komedi dizilerinde oynamak istiyorum ama iyi bir komedide. Yoksa evlenip çocuk yaparım.

Oyuncu her rolü oynar ama senin özel tercihin var mı tür olarak?

Oyuncu olmaktan ötesi aktör olmaktır, aktris olmaktır. Oyuncu her rolü oynayamaz ama aktör oynar.

Her Yerde Sanat Derneği ve Mardin’deki çalışmaların da dikkat çekici ve önemli, neler yapıyorsunuz?

Mardin’de Her Yerde Sanat Derneği’nde tüm çocuklar gibi 125 tane dahi çocuk var; enstrüman çalıyorlar, şarkı söylüyorlar, tiyatro yapıyorlar, Sirkhane’de sirk yapıyorlar. Dünya sirk haritasına giren ilk Türk sirk topluluğu oldu Sirkhane ama Türkiye’den hiç destek olmadı. Biz de sanatçı dostlarımla Türkiye’de mizahı onlar daha rahat sanat yapsınlar diye yapıyoruz. Pınar Demiral Mardin’de Her Yerde Sanat Derneği’ni dört yıl önce kurdu. Bu yıl nisan ayında 2. Mardin Festivali’ni yaptı. Dünyadan 22 ülkeden sanatçılar gelip sanatlarını performe ettiler. Pınar Demiral gönlümde yatan kadın kahramandır. Mardin’deki çocuklar da gayet mutlu. Demagojik yazılar yazan herkese tepkiliyim. Güçlüler, başarılılar, zekiler benim çocuklarım... Türkiye’de mizah yaparak, gülerek para kazanmayı kabul ettiler.