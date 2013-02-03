'Mizah, tıpkı futbol gibi'

Önder Açıkbaş, tv8’de ‘ÖTV ’ adlı komedi programı ve Fox TV ’de ‘Harem’ dizisiyle ekranlara gelerek, son dönem konuşulan isimlerden. Açıkbaş, mizah ın da ciddi bir iş olduğunu, futbolculuk gibi yetenek gerektirdiğini söylüyor

Başarılı komedyen Önder Açıkbaş, geçen sezon Okan Bayülgen’in programlarında yer alıyordu ve kitlesi ni genişletmişti. Hatta Bayülgen’in varisi olarak adı geçiyordu. Açıkbaş, “Disko Kralı Okan Abi’yle bir şeye benzer, başka kimseyle değil” diyor



‘ÖTV’ nasıl gidiyor, nasıl bir format?

‘ÖTV’ Önder Açıkbaş’ın kendi kanalından kaçak yayın mantığıyla kendi bakış açısıyla canlandırdığı tiplemelerin ekranda hayat bulma projesi. Kendimce eğleniyorum, eğlenirken kaydediyorum.



Ekibinizde kimler var?

Önder Açıkbaş var (gülüyor). Ve yardımcı oyuncu arkadaşlarım var... Alper var, Kako var, montajcı Cahit, Gülten. Ekip işi çok önemli.



Komedi yapmak için de müthiş gözlem gücü gerekiyor, öyle değil mi?

Sizce iyi komedi kriterleri ne? Komedinin zamanlaması çok mühim, o içinizde olacak; varsa iyi, yoksa beter. Gözlem mühim. Bakıp farklı olanı algılamanız gerek. Aklınıza yazıp, oynayıp, komikleştirebilmeniz gerek... Off çok zor (gülüyor).



Aynı zamanda ‘Harem’ dizisinde izliyoruz sizi, bu dizinin çıkışında ‘Muhteşem Yüzyıl’ın payı ne kadar? Bu projede yer almaktan memnun musunuz?

Bence iki dizi tamamen farklı işler. Öykünmedik hiç, hayali bir sultanlık burası. Projede olmaktan memnunum, karakter de, parası da şahane (gülüyor).



Bence komik olmak ve gülünç olmak arasında ince bir çizgi var. Siz nasıl tanımlarsınız o ince çizgiyi?

İyi mizah yapıyorsanız komik, aksi takdirde gülünç olursunuz. Net! Bu bir iş ve tamamen yetenekle doğru orantılı bir iş, tıpkı futbol gibi.



Okan Bayülgen ile çalışmak nasıldı?

Okan’la çalışmadık biz; eğlendik, güldük, o esnada da yayındaydık. Güzel günlerdi, çok şey öğrendim. Bir gün yine çalışırız biz eminim.



Bir ara artık tv8’de Okan Bayülgen’in varisi olarak sizin adınız geçti, doğruluk payı ne kadardı? Var mı yakın gelecekte böyle planlar?

Doğruydu herhalde ama ben ‘ÖTV’yi istedim, çok da mutluyum. ‘Disko Kralı’ candır ve Okan Abi’yle bir şeye benzer, başka kimseyle değil!



Televizyonda “Şunu da yapmak isterim” dediğiniz neler var?

‘ÖTV’ vardı istediğim, onu şu an yapıyorum. Şimdilik bu yetiyor bana. Bir süre sonra, bu yaz civarında sinema filmi çekeceğim.

(30 Ocak 2013- Hafta Sonu Dergisi)