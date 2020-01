'Meryem'in insanı cesaretlendiren bir tarafı var'

Kayıp Şehir, sezonun en iddialı işlerinden… Dizinin mücadeleci, ailesini bir arada tutmaya çalışan annesi Meryem Toptaş’ı canlandıran Altın Portakallı oyuncu Nazan Kesal ile konuştuk.

Teklifi kabul etme süreciniz nasıl oldu? Bu projeyi tercih etme nedeniniz neydi? Yani televizyonda bir işi tercih etme nedeniniz ne?

Kayıp Şehir teklifi Tomris Giritlioğlu’ndan geldi. Ayvalık’ta yazın bır sinema filmi çektim. Filmi bitirdim İstanbul’a dönerken feribotta Tomris'le karşılaştım ve tanıştım. Uzun zamandır bu proje için beni düşündüğünü söyledi, altı bölüm senaryoyu okudum ve çok beğendim. Kabul etme nedenim senaryo diyebilirim. Oyuncu olarak bu sezon tam da böyle bır işin içinde olmak istiyordum. Bambaşka dünyaların klişeye düşmeden son derece gerçekçi bir dille anlatıldığı bir dizide karakterler de çok renkli, çok boyutlu olduğu için kabul ettim. Tomris Giritlioglu'nun ve Yıldırım Türker’in işin içinde olması çok önemliydi benim için.

Televizyonda sinema filmi tadında bir işin içinde olmak çok güzel. Oyunculuk tutkuyla yaptığım bir iş. Kötü bir projenin içindeysem (sinema, tiyatro, dizi fark etmez) çok mutsuz oluyorum.

Canlandırdığınız Meryem nasıl bir karakter? İzleyici Meryem’i çok seviyor, sizce Meryem’de ne görüyorlar, ne hissediyorlar?

Meryem, güçlü bir kadın. Çocuklarına hem analık hem babalık yapan aileyi çekip çeviren, acısı icınde boğulmamış ,vicdanlı ve gururlu bir kadın. Meryem in namusu çocukları ve onlar için her şeyi göze alabilecek, çalışkan bir Karadeniz kadını. İzleyici, bu özelliklerinden dolayı sevdi Meryem’i. İnsanı cesaretlendiren bir tarafı var. Oynarken beni heyecanlandırması ve her bölümde ne yazıldığını, büyük bir merakla beklemem çok önemli benim için.

30. istanbul Film Festivali’nde Saç filmi ile en iyi kadın oyuncu ödülünü almıştınız ve Saç’ta da karakterinizin adı Meryem’di, çok güzel bir tesadüf değil mi?

Hiçbir tesadüf sadece bir tesadüf olarak tarif edilemez. Mutlaka anlamlı bir nedeni vardır...

Dizi ekranda ilk defa gördüğümüz yeteneklerle de dikkat çekiyor. Nasıl buluyorsunuz ekibi? Ayrıca Ahmet Mekin gibi bir usta bu proje ile ekranda, kendisiyle çalışmak nasıl?

Ahmet Abi ile oynamak gurur verici. Gençler de çok yetenekli. En büyük dertleri "iyi oyuncu" olmak. Bu da zaten çok kıymetli bir meziyettir.

Oyunculukta başarılı olmak, iyi oyuncu olmak için tavsiyeleriniz neler olur?

Önlerine gelen metni analitik bir biçimde okusunlar. Taklit etmeye, "rol yapmaya" çalışmasınlar. Farkında olsunlar. Diğer okumalarla ve hayatı sürekli gözlemleyerek kendilerini, oyunculuklarını beslesinler...

Ufukta yeni bir sinema filmi projesi var mı?

Var ama daha netleşen bir şey yok. Atıl İnaç’ın Daire filmininde, Fatih Al ile oynadık, önümüzdeki sene gösterime girecek.

http://www.haftasonu.com.tr/index.php/yazarlar/sihirli-kutu/item/1859-meryemin-insani-cesaretlendiren-bir-tarafi-var.html