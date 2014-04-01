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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

01 Nisan 2014

Medyanın her hali: sosyali, ana akımı, alternatifi…

Seçim akşamı yayınları yine diren televizyon eleştirmeni dedirten türden bir geceydi. Tırnaklarımı kemire kemire bir yandan sürekli zapping yaparken bir yandan da tunnelbear sayesinde cepten girip Twitter’dan olanı biteni takip etmeye çalışıyordum.

Seçim akşamı yayınları yine diren televizyon eleştirmeni dedirten türden bir geceydi. Tırnaklarımı kemire kemire bir yandan sürekli zapping yaparken bir yandan da tunnelbear sayesinde cepten girip Twitter’dan olanı biteni takip etmeye çalışıyordum.

Artık çoklu ekran dönemindeyiz hepimiz. Çoklu ekran işte tam da bu… aynı anda hem telefon ekranını hem televizyon ekranını takip etme.  Belki bir yandan da internette haber sitesi geziyoruz. Hatta evde aynı salonda ayrı ayrı bireyler açık olan televizyonla birlikte birçok ekranla meşgul

Bu nedenle artık reytinglerde de izleyici kitlesini yakalamak çok zorlaştı. Bütün karmaşanın nedeni bu, dizi izleyicisi de ne istiyor belli değil diyen yapımcıya cevap budur.

Dün geceki seçim ekranına dönersek yine birçok kanalın çaresiz kaldığını gördük, bu tür yayın zamanları olduğu gibi.

Kanallarda AA’dan gelen veriler paylaşılırken diğer ekranımız Twitter’da ise bu verilerin yanlı olduğu ve Cihan Haber Ajansı’nı takip etmemiz gerektiği konuşuldu. Seçim sandıklarına oyuna sahip çıkan halk, bir de kendi ajansını kursa tamamdır

Seçim ekranına ilk CNNTÜRK ile başladım, gerçekten de oldukça özenliydi. Her bölge için farklı editör bilgi veriyordu ancak çok fazla kopukluk oldu. Dinamizm süreklilik göstermedi ve sonrasında Emin Çapa gece yayınını göğüsleyemedi maalesef.

Ben tv eleştirmeni olarak her ekranı takip etmeye çalıştım daldan dala, kanaldan kanala… kanallar arası da veriler de oldukça kopuktu. Gezi dönemini sanki tekrardan yaşadık.

Ancak beni ekranda en çok tutan Fox TV ile Fatih Portakal oldu. Her kanala bir Fatih Portakal gibi bir isim ve Fatih Portakal dinamizmi lazım. Zaten bu reytinglere de yansıdı. Hem tv ekranından hem de twitter ekranından tam puanı aldı.

Diğer en başarılı ve kesintisiz yayın yapan kanal ise artı 1 oldu. Artı 1’i de kutlamak gerek. Son dönemde ise en dikkat çeken kanal da artı 1. Kanal çalışanlarının aynı zamanda patronu olduğu ve bu anlamda bir ilk olan özel bir kanal.

***

Twitter ya da youtube ne kadar yasaklansa da hiçbir yasak seçim öncesi ve seçim sonrasında işlemedi, bunu gördük. Twitter’ın internet kullanıcıları arasında en popüler olduğu ülke Türkiye. Twitter’ın internet kullanıcıları arasındaki yaygınlık yüzdesi Türkiye’de yüzde 31.1. Türkiye’nin internet nüfusu 36.4 milyon, Türkiye’deki Twitter kullanıcı sayısı ise 11.3 milyon.

Gezi Parkı olaylarının ardından Türkiye’deki Twitter kullanıcısının 2 milyondan 11,3 milyona yükseldi. Yasaklardan sonra da bu verilerin arttığı kesin.

Daha önceleri yazmıştım Suskunluk sarmalı modeli artık seslilik sarmalı oldu, artık kimse susmuyor, çokseslilik sarmalı devam edecek ve medyanın her hali, sosyali, ana akımı, alternatifi… özgür olacak.

Değişim yavaş yavaş olacak her anlamda.

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