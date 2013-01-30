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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

30 Ocak 2013

Korku rüzgarı mı, pr çalışması mı?

Fox TV’de pazartesi akşamları yayınlanan Yer Gök Aşk adlı dizinin son bölümünde gövdesi çıplak kadın figürü olan heykelin göğüs kısmı buzlandı

 

Fox TV’de pazartesi akşamları yayınlanan Yer Gök Aşk adlı dizinin son bölümünde gövdesi çıplak kadın figürü olan heykelin göğüs kısmı buzlandı.

Fox TV’den bu konuda şöyle bir açıklama geldi, ’RTÜK’te göğüs ucu ile ilgili bir madde var. RTÜK engeline takılmamak için böyle bir uygulama yapıldı. Sigara ve içki paketleri de bu uygulama sebebiyle buzlandı’

Bir önceki vukuata gelelim. Çok yakın zaman önce de tv8’de Turist Ömer sansürü yaşanmıştı.
Sadri Alışık’ın ‘Boğa Güreşçisi’ filminde güya müstehcen sahneleri buzlayarak yayınlamıştı kanal.

Bundan da öncesine dönelim. NTV, Leonardo da Vinci belgeselinde, ünlü resmi ‘Vitruvius Adamı’nın cinsel organını sansürlemişti.

Daha da öncesi TRT 1’in ‘Tosun Paşa’da Adile Naşit’in sahnesini sansürleme gafleti.

Özetle RTÜK- Tv kanalları- Buzlanma+ Sansürlenme vukuatları bitmez oldu hatta artarak daha da dikkat çekmeye başladı.

Burada dikkatimi çeken iki nokta var.

1. Ya tv kanalları gerçekten de RTÜK baskısından ve arttırdığı para cezalarından artık iyice korkuyor. Ve RTÜK başlattığı korku toplumu rüzgarını son hız estirmeye devam ediyor.

2. Ya da tv kanalları bu durumu bir reklam ve pr çalışmasına dönüştürüyor. Çünkü sansürün bu türü, özellikle de cinsellikle ilgili olanı epeyce haber yapılıyor ve her mecrada yer alıyor, ister istemez de benim aklıma bunlar geliyor. Çünkü bazen sadece konuşulan olmak yeterli gözükebiliyor.

 

Twitter illa ya öldürüyor ya olduruyor!

 

Emre Belözoğlu ile sınıfta kalan yine habercilik oldu

Haber önce yine Twitter’da yayılmaya başladı. Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’ye geri döndüğüne dair. Lig TV ve NTVSpor canlı yayınlarında Emre Belözoğlu’nun olmayan sahte bir Twitter hesabından yazılan ‘Şükür Kavuşturana’ üzerinden haber yaptılar. Twitter’da her şeye kuşkuyla yaklaşmak öğrenilemedi hala. Daha önemlisi haberciliğin sorgulayıcı olması gerektiği...

Bu olaydan hemen önce de yine Münir Özkul ile ilgili yine aynı asparagas haberler çıktı.

Twitter illa ya öldürüyor ya olduruyor,

önüne gerçek haberciler geçsin artık.

 

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