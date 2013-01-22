Şu an TRT 1’de ‘Avrupa Avrupa’ adlı sıtcom’da rol alan Durul Bazan, yakında yepyeni bir formatla izleyici karş ısına çıkacak olmanın heyecanını yaşıyor.

Genellikle sitcom tarzındaki yapımlarda rol alan Durul Bazan’ın dramda da başarılı olacağını düşünüyorum. Şu an TRT 1’de yayınlanan ‘Avrupa Avrupa’da oynayan Durul Bazan, kendisi de zaten “Komedi dışında o tarafta da yetenekli olduğumu göstermeyi çok isterim” diyerek bunu vurguluyor



‘Avrupa Avrupa’ istikrarlı bir sitcom olarak devam ediyor. Bunu neye borçlu?

Çünkü başlamadan önce sekiz ay boyunca sekiz farklı gruba defalarca yazdırdık. Dekor kurma aşamasına yönetmenimizle anlaştıktan sonra geçtik. Kadroyu kurmak için gerçekten çok ama çok çalıştık, hem kadronun birbirine uyumlu olması hem canlandırdıkları karakterlere uygun olmaları gerekiyordu. Farklı dengeler vardı, bu konuda çok başarılı olduğumuza inanıyorum. Üç televizyon dizisine yetecek kadar as kadrosu olan bir dizi. Şu ana kadar oyuncular arasında hiçbir problem yaşanmadı.



Set ortamı nasıl? Bu projede olduğunuz için ne hissediyorsunuz?

Şu ana kadar çok iyi geçinen bir setiz. Zırt pırt söylüyoruz, nazar değmesinden korkuyorum ama kıskananlar çatlasın! Gerçekten de çok iyi anlaşan, çok iyi arkadaşlardan oluşan bir set, zaten çoğumuz eski arkadaşız. Beraber çalışmaktan çok mutluyuz, dışarıda da görüşüyoruz. Böyle bir işte olmaktan çok mutluyum. İnsanın sevdiği arkadaşlarıyla oynaması, üstelik bundan kazanç elde etmesi büyük bir şans.



Sizce neden komedi dizileri ekranlarımızda az sayıda?

Çünkü komedi zor bir dal. Herhangi bir dramayı düşündüğünüzde, aslında sadece hikayenizi anlatarak da kendinizi dinletebilirsiniz. Dramada bu mümkündür ama gülmek isteyen insan başka şeyler ister. Bir insana şaka satıyorsanız bu önemli bir timing demektir. Ya var, ya yoktur. Zamanla öğrenilebilecek bir timing değildir. Komedi oynamak drama oynamaktan çok daha zor. Ve dramaların arasında komedi dizisi tutturmak gerçekten çok zordur.



Televizyonda ya da sinemada dramda rol almak ister misiniz?

Elbette isterim, bugüne kadar televizyonda hep komedi oynadım. Demek ki komedi oynamayı beceriyorum ki beni komedide tercih ediyorlar. Diğer taraftan hiçbir dramada denenmediğim için bu anlamda kendimi göstermek için aşırı bir istek var içimde. O yüzden bir dramada herhangi bir rol teklifi geldiğinde işi beğendiğim takdirde hiç düşünmeden kabul ederim. Çok isterim bir dramada olup, o tarafta da yetenekli olduğumu göstermeyi...



Farklı projeleriniz olacak mı televizyonda? Yapmak istedikleriniz neler?

Mart ayında yepyeni bir gece şovuyla seyircinin karşısına çıkmayı planlıyoruz. Bu seferki formatta gecekonduda gördüğümüz eksikleri biraz tamir ederek, yerlerine ekler yaparak daha iyi işler hale getirdik. Aslında gecekonduyla alakası yalnızca konuklara baktığı açı aynı. Farklı bir format ama bu sefer delikleri olan bir tekne değil, bayağı okyanusu geçebilecek bir gemi yaptığımızı düşünüyorum ekip arkadaşlarımla beraber.