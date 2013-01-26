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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

26 Ocak 2013

Kırca, reyting rekoru kırar mı?

Kırca, Altaylı’ya “Hadi bakalım iddiasına giriyorum eski skeçlerimden kolaj yapalım yayınlansın, reyting rekoru kırar” dedi

Kırca, Altaylı’ya “Hadi bakalım iddiasına giriyorum eski skeçlerimden kolaj yapalım yayınlansın, reyting rekoru kırar” dedi. Sizce kırar mı? Bence hayır! Artık maalesef Kırca tarzı espri anlayışının modası çoktan geçti, hele yeni nesil hiç gelemez bu türe.

Bunu Kırca’nın Fox’ta ‘Olacak O Kadar’ı yeniden yapmaya çalışıp olduramamasından bile anlayabiliriz.

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Tartışma Seviyemiz


Levent Kırca, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın ‘Teke Tek’ programına konuk oldu. Artık Kırca kanal müdürü oldu ekranda görmeyiz derken karşımıza çıktı.

Hatırlarsınız, Kırca, güya konuşma sırasını protesto için bir cümle kurup sonra da kadınlardan özür dilemişti. Ama kadınlar onu affetmedi ve bu özrü kabul etmedi. Yayına dönersek, Kırca’nın tartışmada kazanan taraf olduğu konuşuluyor, öyle gözüküyor ilk bakışta da; gerçek şu ki iki taraf da kaybetti, hem Altaylı hem Kırca.

Gerek günlük hayatta, gerekse ekranlardaki tartışma seviyesi bir kez daha yansıtılmış oldu sadece.
 

 

Acun bu işi biliyor

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Kim ne derse desin Acun Ilıcalı bu işi biliyor. Daha yayına girmeyen programlarında yarışacak ünlüler, jüri olacak ünlüler... Hepsinin medyada konuşulmasını sağlıyor. Peki nasıl sağlıyor? Kimin nerede, nasıl duracağının, olup olmayacağının kararını genelde doğru veriyor; özellikle de ‘Survivor’da dengeyi tutturuyor. Ve şu aralarda Doğukan Manço, Ümit Karan, Cengiz Coşkun, Nazenin Tokuşoğlu gibi isimlerin yeni ‘Survivor’da olacağı konuşulmakta. Bu da büyük başarı.

(23 Ocak- Hafta Sonu Dergisi)

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