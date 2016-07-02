Kim gerçek Survivor bu ülkede?

Ülkenin en çok konuşulan ve reyting alan programı Survivor final yaptı.

Ulusal yas nedeniyle bir gün ara verip yaptı finalini.

Survivior fanları sosyal medya yıkılmaya devam etti, sanki ülke sütlimanmış gibi... Sanki 45 can teröre kurban gitmemiş gibi.

Sanki bu fanlar bu ülkeye bu dünyaya ait değildi.

Evlilik programları da terörü lanetleyip locası kocası karaları bağlayıp talip armaya devam etti... Zaten sezon finali yapacaksınız, erkenden yapamaz mıydınız?

Bunları bu ülke ilk kez yaşamıyor... Ve tvde bunlar da ilk defa sürüp gitmiyor...

Bir fan diyor ki: Semih göğsümüzü kabartıyor, gururumuz, ötekinin annesi babası diyor ki oğlum gururumuz, onurumuz...

(Lütfen gençler, tv izleyicileri fanlığı abartmayalım, fanlığın uç noktaya geldiği an tehlikeli oluyor, empati sistemi çöküyor ve körleşiyorsunuz, televizyona ve ürettiklerine bu denli bağlanmayın)

Ben de diyorum ki arkadaşlar ve sevgili ebeveynler, ne bileyim çocuklarınız Survivor’da gurur sebebi ne başarıyorlar? Yeminle sosyal medyada art arda deli gibi paylaştığınız; çocuklarınızın elinde takdirli pozları, kep töreni fotoğrafları daha gerçek ve makul... Yapmayın Allah aşkına.

Sonra ben kendi sosyal medya hesaplarımda şunu paylaştım:

*Survivorda yarışan bir insan sizin göğsünüzün kabarma nedeni falan olmasın gençler, aklınızı başınıza toplayın: Tv üretir ve tüketir bu kadar.*

Evet bu kadar... Televizyonda birileri bir süre nesne olur sonra geçer gider, Issız bir ada dediğinizde de ne Tom Hanks’in Cast Away’de yaşadığı kimsesizlik ne de Leonardo Di Caprio’nun The Beach’te yaşadığı yoksunluk var... Ya da Kelebek filmindeki Şeytan Adası’ndan mı kaçıyorsunuz?

Ne başarıyorsunuz Allah aşkına bir söyleyin... Yok kız arkadaşım gurur duysun istedim, yok daha yürümeye yeni başlayan beni görünce tanımayan kızım gurur duysun istedim...

Ve kolay şekilde şöhret üretiyor, bugün bir yarışmacıyı bırakın onun kız arkadaşının instragram hesabı binler tarafından takipleniyor, ne yazık ki...

Survivor sonunda kimsenin ölmeyeceğini bildiğimiz ve bu ölmeyecek arkadaşların hızlı bir baht dönüşümü yaşamayı istedikleri bir araç, bir Tv şovu, bu kadar.

Ayrıca, katılan yarışmacıların instragram hesaplarına baktığımda benim de tanıdığım menajerlik şirketlerine zaten bağlılar ve oyunculuk dersleri alanları da var... bir parlatma mekanizması olarak mı kullanılıyor Survivor, tamamen cast mı değil mi... cevabını vermek isteyen olursa beklerim.

Velhasıl Atakan mı Survivor? Serkay mı Survivor? Hak eden kazansın....

Kim bu ülkede gerçek Survivor?

*Atatürk Havalimanı'nındaki terör saldırısından şansa kurtulan Adam Reich ile kız arkadaşı Kristine Nakanishi saklandıkları havaalanı lounge'undan saklanarak çıkmış, kırık camlar üzerinde emekleyerek ilerlemişler.

Adam ve Kristine mi gerçek Survivor?

*Çağlayan adliyesi önünde silahlı saldırıya uğramaktan son anda kurtulan Can Dündar mı?

*Kendisini dövdüğü ve fuhuşa zorladığını söyleyip öldürdüğü eşi için ben onu ölüdrmesem o beni öldürürdü diyen ve müebbetle yargılanıp, hepimizin şaşkınlığıyla mucize gibi tahliye olan

Çilem Doğan mı gerçek Survivor?

* 301 madencinin öldüğü faciada kurtulduğunda ambulansta: “Çizmelerimi çıkarayım mı? sedye kirlenmesin” diye soran

madenci Murat Yalçın mı?

* Gezi Parkı eylemleri sırasında gaz fişeğiyle başından yaralanan ve uzun süre hastanede tedavi gören Lobna Allami mi?

*Diyarbakır patlamasında iki bacağını kaybeden

Lisa Çalan mı gerçek Survivor?

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Kim ha?