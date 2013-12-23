Kelimelerle oynamak başına iş açmasın?

"İhsan Varol ekranlarımızın en efendi en nazik sunucularından, yarışma olsa birincilik onun kesin, en azından oyum ona" derim her zaman.

Ayrıca İhsan Varol, Kelime Oyunu yarışmasında keskin zekasıyla da gündeme her daim sorularıyla gönderme yapmaya devam ediyor; Gezi Parkı olayları zamanında da olan olaylara, söylenen sözlere dair çok zekice sorular hazırlayarak gündeme oturmuştu.

Geçen hafta ise “Halk ağzında rüşvet alan kişi = Yiyici” sorusu geldi ekrana. Öncesinde de ODTÜ olayları bağlamında "Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumu nedir" diye sormuştu ve arkasından da "Kaynaklardaki karşılığı bu, İnşallah günün birinde de bu hale de gelecek" diye yine kinayesini yapmıştı.

Malumunuz gündem olarak yine yoğun zamanlar geçiriyoruz. Ki ülkede gündem maddesi aramak gibi, ya da ne yazsak acaba gibi bir sorunsalımız yok, hiç olmuyor çünkü metrekareye 14879 olay düşüyor.

İhsan Varol, en çok sevdiğim tv kişilerinden ve son günlerde daha sık olmak üzere kelimelerle oynamak başına iş açar mı diye endişeleniyorum. Malumunuz son dönemde yaşanan siyasi olaylar alakalı olarak TRT’de de görev değişiklikleri haberlerini fazlaca alıyoruz. Kelime Oyunu da Gezi döneminden sonra bir süre ara verip medyadaki bitmeyen satışlardan sonra da Show TV’nin satılmasıyla haber öncesine geçmişti. Reytingleri çok iyi olmasa da haber öncesinde sürükleme stratejisiyle izleyici kazandırdığı kesin.

İhsan Varol, acaba ekrandan gider mi endişem var bu zamanlarda maalesef bunu dile getirmek istedim. Gezi döneminde de acaba diye beklemiştik. Tekrar belirteyim İhsan Varol’a bayılıyoruz, ekranlardan hiç gitmesin. Ancak elde değil, malum endişeler böyle bir ülke gündeminde kafamdan sürekli geçiyor...

Bütün bunlar bir kenara Yıldız Tilbe’nin katıldığı bölümü de çok severek izledim. Tilbe, katılma istediğini Twitter’dan dile getirmişti. Cem Yılmaz da “Ben de abimle programa katılmak istiyorum. İkimiz dışında diğer yarışmacılar ünlü olmasa da olur” diyerek aramış İhsan Varol’u ve bu bölüm de yılbaşı akşamı ekrana gelecekmiş. Yani ünlüler Kelime Oyunu’na katılmak için can atıyor bu aralar.