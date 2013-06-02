Kayıtsızlık, yine yeniden

Van’da deprem olur haber kanalları belgesel yayınlarlar, şehit haberleri gelir belgesel yayınlarlar, vatandaş zulüm görür belgesel yayınlarlar...

Bir kayıtsızlık sembolü olarak haber kanalları diye başlıklar attım kaç kere...

Tabii kanalların bu şekilde kayıtsız kalıp yayın yapmamalarının asıl nedeni ise 2011’de çıkarılan yeni RTÜK Yasası.

Yeni RTÜK Yasası, Başbakan'a geçici yayın yasağı yetkisi tanıyor. Yasaya göre, milli güvenliğin açıkça gerekli kıldığı hallerde veya kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasının kuvvetle muhtemel olduğu durumlarda Başbakan veya görevlendireceği Bakan, geçici yayın yasağı getirebiliyor.

Başbakan dün konuşma yaparken o zamana kadar h,ç yayın yapmayan kanallar yayına geçti ancak nasıl olması gerktiği talimatı verilmiş ki hepsinde kadrajlar bile aynıydı.

Taksim görüntüleri ise sadece fondu...

Maalesef durum bu... haber kanalı çalışanlarını sosyal medyada suçlamak yanlış...

Mobese kameralarını kapatıldı, internet erişimini kesildi ama sadece sosyal medya Twitter ve Facebook...

Haliyle dezenfermasyon da olur. Haber alma hakkımız da protesto hakkımız da yok...

Halk TV ise bir kahraman...

Althusser'in "repressive state apparatus"ını yaşıyoruz günlerdir!