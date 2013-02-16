Kahperengi oldu Merhamet

Merhamet’in castını ilk duyduğumda, itiraf ediyorum kafamda acabalar dolaştı.

Özgü Namal ve İbrahim Çelikkol’u pek yakıştıramadım. İkisi de aslına bakarsanız tek tek riskli isimler. Her projesi tutan isimlerden değiller. Bu tereddütümü de yazmıştım.

Hande Altaylı’nın Kahperengi kitabından uyarlanıyor dizi ama senaryosu da Mahinur Ergun’a ait.

Bir işte ilk ve en önemli öğe senaryo, uyarlama söz konusuysa kitap ne kadar güçlü olursa olsun ya da zayıf da olabilir ama onu doğru yöne çekecek senaryodur, senaristtir.

Mahinur Ergun ismini görünce beklentim artmıştı, televizyonda senaryo formülünün üstadlarından...sonra fragmanı izledim, beklentim daha da arttı. Hatta Most Production Merhamet ile artık şeytanın bacağını kırar dedi. Çünkü Sıla sonrasında onun gibi başarılı, konuşulan bir işleri olmadı, halbuki benim de beğendiğim deneysel işlere imza attılar. Senaryosunu Kaan Sezyum’un yazdığı Küçük Hesaplar gibi.

Tabii ama deneyselliğe pek yer yok ekranlarımızda.

Merhamet, televizyonda bütün doğruların bir araya getirilip formülün tutturulduğu çok iyi bir prodüksiyon olmuş.

Başrollerinde Özgü Namal, İbrahim Çelikkol dışında Mustafa Üstündağ, Burçin Terzioğlu ve Yasemin Allen var. Yasemin Allen ne kadar başarılı olmuş, ekranın en iyi kötüsü olmaya aday şimdiden... Burçin Terzioğlu da herkes beğenir beğenmez ama izleyicinin yüzünü aradığı, özlediği bir isim. İbrahim Çelikkol için ise İffet’ten tamamen bağımsız bir imaj yaratılmış, çok beğendim. Başrollere önceden yakıştırmadığım Özgü Namal’ı ilk defa bu denli beğendim. Narin’in çocukluğunu oyanayan çocuk ve diğer çocuk oyuncu castı alkışlanır, müthiş oynuyorlar. Tıpkı Suskunlar’daki çocuklar gibi.

Hataları neler?

Dizi; küçük bir kasabadan çıkma yoksul bir kız çocuğu olan Narin’in, hayata tutunuş hikayesi. Dizideki hatalar da Narin’in çocukluğuna gittiğimzde flash-backlerinde yaşanıyor.

Dizi, flash-back ve günümüz dengesini tutturamıyor. Geçmişte çok fazla kalıyoruz. Dengeyi tutturmak gerek kurgu mantığı açısından. Ve her flash-back’te yıl ve yer yazmayı bırakalım, izleyicinin zekasına bırakalım...

Adı Kahperengi kalamaz mıydı?

Hayır kalamazdı, içinde bulunduğumz ahvalde bu mümkün değil. Bu bir ütopya olur tv sektörümüz için şu an.

Malum RTÜK’ümüz var. Sadece dans eden gençlerin olduğu dizilere erotik bulunup cezalar yağıyor, heykellerin meme başı buzlanıyor....yani doğru bir karar alınmış Merhamet ismi ile. Ama yine acı ahvali ortaya çıkan bir durum...