Kadının kadına zulmü

Sen yeter ki tüket formatlı yarışmalarımızdan Bugün Ne Giysem’in jüri üyelerinden Ivana Sert programda oğluna nasıl ve ne zaman kız seçeceğini açıkladı,

Cümleye bakınız:

‘Oğlum Ateş’e 16 yaşına kadar izin yok. Ama sonrasında ben defile yapacağım seçsin beğensin alsın diye’

Bunu duyar duymaz içim içimi kemirdi, affedersiniz acaba pazardan elma, portakal mı seçiyorsunuz?

Ben feci şekilde mesela hala kullanılan kız almak, kız istemek tamlamasına da karşıyımdır, takıntılıyımdır.

Bu nasıl bir bakış açısıdır, sene 2012. Kanuni’ye annesi haremden cariye seçerken sene 1500’lerde

Ara dönemde de hamamda annelerin kız seçmesi olayı varmış hiç girmeyeyim.

Kadın bir bireydir, alınacak bir mal değildir.

En önemlisi de kadını salt fiziğiyle değerlendiren bakış açısı, nerede kaldı ruh, insani değerler!..

Tam da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yaklaşıyoruz ve görüyoruz ki;

Kadınlara en büyük manevi zulmü yine kadınlar yapıyor işte…

Dizi dünyasında mücadele

Medya Takip Ajansı Interpress'in araştırmasına göre şubat ayında yazılı basında çıkan yerli diziler hakkındaki haberlerde en çok ATV ve TRT’nin yayınladığı dizilerin yer aldığı belirtildi.

ATV ve TRT’nin 14, Star TV 13, Kanal D’nin 10 dizisi hakkında haberler çıkarken, Fox TV’nin 9 dizi ile Show’un ise 8 dizisiyle gündeme geldiği ortaya çıktı. Bu aslında bir değişimin de habercisi. Bir zamanlar dizi ATV’de izlenir sloganı da hafiften geri geliyor gibi.

Özellikle de Son ve Uçurum bu duruma ivme kazandırdı. Çünkü ATV yakın zaman önce en çok yapım kaldıran kanaldı. Makus talihi düzelmeye başladı.

Show TV Suskunlar ile büyük başarıya imza attı. 12 Martta ise Eve Düşen Yıldırım geliyor. Ustura Kemal dizisi de beklediklerimden.

Star TV ise Muhteşem Yüzyıl’ı alarak 2012’nin transferini yaptı. Behzat Ç. de prestij açısından önemli kanal için ama Star TV’nin dizi izleyicisini oturtmak için zamana ihtiyacı var.

Kanal D, bu sezon Yalan Dünya seçimi ile çok başarılı ancak dramalarda bir tazeliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.

Bu sezon kanalların hepsinin çok başarılı diziler yayınladığını görüyorum.

Hatta dizi kalitesi konusunda, epeydir görülmeyen bir şekilde kanallar arasında başa baş bir mücadele söz konusu.

Yani bu sezon bence dizi rekabetinin had safhada gideceği bir sezon.

Umur Turagay da dizisinde yer aldı

Suskunlar ile ilgili yazımda; Ünlü reklam- klip yönetmeni Umur Turagay için dizi yönetmenliği için daha önce nerelerdeymiş, neden hiç denememiş demiştim.

O da tıpkı en son Mahsun Kırmızıgül’ün Hayat Devam Ediyor’da kısacık göründüğü gibi yönettiği dizide rol aldı hatta diyaloğu da vardı.

Gözden kaçan bu detayı hatırlatayım tekrar. Turagay Zeki Sinan karakterini sorgulayan polis rolündeydi ve çok başarılıydı. İzleyin hak vereceksiniz.