İzdivaç pornografisi: Ah evlenmem evlenmem, vallahi evlenmem!

Ülkede ne olsa, umurunda olmayan vurdumduymaz halaybaşı kanalımız Flas TV, müsebbibi hep bu izdivaç işlerinin. Halay başı, çıban başı Flash TV...

Esra Erol oradan milyonlar kazanan bir TV yıldızına dönüştü. Bu işler ilk başladığında belki gerçekten iyi niyetli bir çabaydı ama zamanla format başka bir yöne evrildi.

Daha çok kan, ter, gözyaşı istedi, vampir gibi emdi... Reyting vampiri...

Daha çok kurmaca olayların ve kurmaca karakterlerin şovunu istedi...

Sonuç “İzdivaç Wars.”

Artık her gün farklı bir round oynanıyor. Esra Erol, Seda Sayan ve Zuhal Topal arasında...

Şu an ülkenin en büyük, mainstream kanallarında tehlikeli, sevimsiz, berbat ve ekran etiğine yakışmayan olaylara, sözlere şahit oluyoruz.

Yaşananlar bir “İzdivaç Pornografisi.”

Zaten bu kadar kavga gürültü yokken de RTÜK, izdivaç programlarına çizik atmıştı...

Bundan 2-3 yıl önce şu an Zuhal Topal’ın çekim yaptığı stüdyoda Esra Erol’la biraraya gelip röportaj yapıp, programı da izlemiştim... Epey uzun bir süre gözlem yaptım. Ortada birbirine kenetli çok çalışkan bir ekip vardı... Ekibin içine tam girip çalışmadan da ne gerçek ne kurmaca bilemezdim sadece izleyebildim... Ortada televizyonun tam da doğasına uygun gerçek ya da kurmaca bir reality show çıkıyordu, izlerken seyirciler arasında.

Hatta Seda Sayan’ın yeğeni Esra Erol’un stüdyo şefi hala... Onlar dost... Burada Zuhal Topal yalnız kaldı gibi.... Üzerine fazla gelindi sanki...

Ah Zuhal Topal, sen sanat filminde oynayacak yetenekte bir kadınsın ben ne diyeyim. Bu girdaba girdin...

Benim bu aşamadan sonra dileğim bu formattan kurtulamıyorsak da, en azından şu tartışmalar son bulsun...

İzdivaç programlarına başından beri, katılanlar da eğer kurmaca değil gerçek ise, niyetleri ortada şov dünyasının bir parçası olma, sınıf atlama hayali...

Ki bunun örneklerini Acun Ilıcalı’nın formatlarında görüyoruz, sihirli değnek değmiş gibi herkes sıyrılmayı başarıyor... Okumaya, eğitime ne hacet...

İzdivaça katılan da çıkıntılık yapma telaşında, sesi güzelse hemen şarkı söylemek istiyor...

Gerçek miyiz, kurmaca mıyız neyiz belli değil?

Baudrillard’ın dediği gerçek ve kurgu arasındaki çizginin yok olduğu Hiper-gerçekliğin içindeyiz.

Hiper gerçeklğin içinde, hüper gerçekler bizi, ekranları, televizyonu, izleyiciyi hüpletiyor, yutuyor...

O zaman yazımızı yönetmen ve şarkıcımız Mahsun Kırmızıgül’ün sözleriyle bitirelim:

Ah evlenmem evlenmem,

Vallahi evlenmem,

Bu genç yaşta kendimi,

İnan heder edemem.