İşte, komedide bir çocuk oyuncu

Dün Yetenek Sizsiniz’i izliyorum, Öykü Özer adlı bir çocuk yarışmaya çıktı. Acun Ilıcalı çocukları elerken hassas davranıyor bence zaten 7 yaş altı çocuklar elemeye asla girmemeli. Ilıcalı, daha Öykü yarışmadan istersen seni oylamayalım hassas görünüyorsun dedi ama küçük kız kabul etmedi kendine güvendiğinden… Jüride hiç umut yoktu bu küçük kızdan böyle bir şov çıkacağından.

Küçük Öykü bir başladı, herkes hayran oldu… Babasıyla, Yalan Dünya karakterleri üzerinden bir metin yazmışlar metinde Hürrem de var yüzyılları karıştıran, çok iyi bir metindi. Ben de Öykü’ye bayıldım.

Ve çocukların dramalarda sömürü olarak kullanılmasından bıktık artık, işin kolayı diziye bir çocuk koyup izleyiciyi ağlatmak;

Çocuklar komedide ön plana çıksınlarbütün yetenekleriyle; Öykü kesinlikle sit-comlarda yer alması gereken müthiş bir yetenek, yapımcılara duyurulur.

p.s. Acun Ilıcalı’nın başarısının sırlarından en önemlisi belki de formatlarının insanlar üzerine kurulu olduğunu unutmuyor ve o hassaslıkta davranıyor, örneğin dün canlı balık, kurbağa v.b. yemeye kalkan yarışmacıyı hem oraya çıkartıp kırmadı hem de izleyici tepkisini ve çocuk izleyicileri göz önünde bulundurarak bunu yapmasına izin vermedi. Bravo!

Ayşe Arman televizyonda da yer almalı

Ayşe Arman geçenlerde çok doğalım o yüzden televizyonda yapamam dedi ve o kadar haklı ki, televizyonun büyük kısmını şov dünyası oluşturuyor, gerçekten de kim doğal kim değil, hadi izleyin diye önümüze konulanların hangisi gerçek hangisi kurmaca bilinmiyor.

İşte bütün bu nedenlerden tam da Ayşe Arman gibi doğal, içten birisi de ekranda olmalı. Bence gayet de başarılı olur, Ayşe Arman’ı bir formata sığdırmaktansa onun bu doğallığına uygun doğru format bulunup uygulanırsa başarısız olması için hiçbir neden yok.

Hatırlayacaksınız Altın Kelebek Ödül Töreni’nini Beyaz ile sunarken gayet başarılıydı. Geçen sene Yalan Dünya oyuncularının sunumu karşısında her iyi oyuncudan iyi sunucu çıkmaz demiştim. Arman, doğru kanal ve yapımcıyı da bulursa kendi formatını yaratıp iyi bir televizyoncu da olur bence.

Neşet Baba’ya

Vicdanın sesi anti-kahramanımız Behzat Ç. rahmetli Neşet Ertaş’ı unutmadı ve son bölümde kendine has selam gönderdi, işte bu anti-kahramanı özel yapan da bu.

Fetih dizisi nerelerde?

Fetih 1453’ün dizisi olacaktı, çekildi çekiliyor, dekor kuruldu kuruluyor dendi ama ortalarda yok ve ortalarda yokken daha yurt dışına satıldı, nerelerde kaldı?