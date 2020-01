Hoş geldin Leyla ile Mecnun

Leyla ile Mecnun, yolu en çok gözlenen diziydi. Ve artık hasret bitti ve kendini yenileyerek döndü. Aslında her şey aynı, bizden ve içtendi eskisi gibi.

Dizide erkek egemenliği başlasa da sonraki bölümlerde eşitlenecek gibi ama bu haliyle dizinin ilk bölümü erkekler arası dostluk ve dayanışmayı anlatan, idealize eden Howard Hawks filmleri gibi olmuş.

Ayrıca Reservoir Dogs minvalindeki o Behzat Ç. göndermesi yürüyüş sahnesi de ince düşünülmüş çok başarılı, zekice bir sahne.

Dizinin sonundaki klip ise harikaydı, ancak TRT1 (her ne kadar reklamdan dönünce tekrarını vereceğini bilsek de) klibi bitmeden birden keserek kekremsi bir tat bıraktı bende.

*Hep söylüyorum; dizi tarihimizde alnımızın akı, gözümüzün nuru, istisna 2 dizi var biri İşler Güçler diğeri Leyla İle Mecnun.

Neden? Çünkü...

- Her ikisi de alışılmışın dışında, cesaret isteyen işler.

-İkisi de tam bir zeka ürünü senaryoya sahip

-İkisi de mizahın şimdiye kadar yapılmamış derecede en başarılısını yapıyor. (Yeri gelmişken belieteyim komedi anlayışları açısından ayrılıyor bu iki dizi, Leyla ile Mecnun absürt komedi)

-ikisi de hem komedi hem dramda çok çok başarılı olan oyuncular barındırıyor, yani gerçek aktörler

Erol Köse, haber atlatıyor yine

Erol Köse yine en önce duyuran oldu, tam bir son dakika habercisi diyebiliriz kendisine. Gazeteci olsaymış herkesi atlatırmış. Ve Köse dün de Ayşe Özyılmazel’in yerine Alişan’ın partneri olacak kişiyi açıkladı. Şarkıcı Sevcan Orhan. Bence akıllıca bir seçim, Orhan’in da Alişan gibi hitap ettiği hedef kitle geniş, zaten belli bir kitle tarafından da sevilen biri. Daha da önemlisi ekran enerjisi yerinde, ağzı laf yapan biri. Sevcan Orhan’ı birçok programında ve diğer programların konuğu olarak da izledim. Geçen sene Burak Kut ile de yaptıkları ramazan programında gayet uyumluydular. Sonuç olarak Alişan ile de uyumlu olacaklarını düşünüyorum. Not veriyorum: tutar.

erol köse ‏@drerolkose

STARTV stratejik olarak ortaya karişik yapiyor ve Acunu da alirken , Anadoluyu da kacirmamak istiyor, bakalim sonuc ne olacak .Bakalim , el verip keşfettiğim anadolu kokan turkucu @sevcanorhan , nişantaşi kokulu #ayşeozyilmazeli geçecek mi ? turkuX pop savaşıdir bu

#sevcanorhan & #alişan haberini yine #drerol ilk kez duyurunca ortalik karisti ,ben dahil herkes merakta? Bu 2li tutar mi diye? Fikri olan?

Flash ! Startvde #alişanin partneri , ilk albumu Aynali Koruk'te imzam olan piyasaya kazandirdiğim @sevcanorhan oldu , ilk kez duyuruyorum!

Ayrıca yaz sezonunda çok başarılı bulduğum Uçankuş geçen hafta bitmişti, hakkında yazmakta geciktim ve program Kanaltürk’te bitti, ancak yine öğrendik ki transfer görüşmelerindeymiş Can Tanrıyar. Hangi kanal alırsa epey karlı çıkacağı kesin.

erol köse ‏@drerolkose

Arkadaşlar #kanalturk ile sozlesmesi biten #uçankuş rekor reytingler aldiği için çok teklif aliyor ve Can Tanriyar yakinda bir karar verecek.

Kanal D farkını yine konuşturdu

Kanal D her sezon en farklı, en konuşulan yeni sezon tanıtım filmini yapmayı başarıyor. Bu yıl da öyle oldu, daha doğrusu öyle olacak büyük ihtimalle. Kanal D tanıtımında Hollywood izleri bariz görülüyor. Bir Hollywood aksiyonundan farksız, çünkü hazırlayan ekip Emrah Yücel’in ekibi. Hal böyle olunca 007 James Bond her an Kapalıçarşı’nın tepesinden çıkabilir diye bekliyorsunuz izlerken. Yine de film her anlamda başarılı sadece kanal yüzleri genelde uzak planda, yakın ve biraz daha uzun süren planlar olsa kim kim daha iyi anlaşılırdı.

Her şeye rağmen bu büyük prodüksiyonla en iyi tanıtım filmi tahtını, Kanal D kimselere bırakmaz.

Medya Takip Merkezi’ne göre en çok konuşulan kanal olan ve sürekli yeni projelere yatırım yapan Star TV’den de beklentim büyük, bekeleyelim görelim.... sonra kıyaslayalım.