Hollywood’da görsel efekt uzmanı Türk

Dün Life / Hayat adlı bilim-kurgu vizyona girdi. Jake Gyllenhaal’a olan hayranlığım ile filme artıyla başladım ve birçok bilim-kurguya oranla başarılı ve heyecanı düşmeyen bir film…

Türün bütün kodlarını her saniyesinde ve her karakterde önümüze serse de; film, temposunu hiç düşürmediği için benden artıyı kapıyor.

Ancak asıl bahsetmek istediğim filmin nasıl olduğu değil, jenerikte rastladığım isim…

Yabancı filmlerde jeneriği mutlaka izlerken acaba bir Türk görür müyüm diye de bakıyorum.

Ve Hayat’ta da buluyorum… (Bu biraz tik gibi…)

Lead Effects Artists başlığı altında bir Türk: Muhittin Bilginer.

Muhittin Bilginer, Inception’dan tutun da Harry Potter’a kadar birçok Hollywood yapımında çalışmış ve çalışmış olmakta olan bir isim, görsel efekt uzmanı.

Ve bu, ülkemizde gelişememiş, yeni yeni ışık gösteren çok zor bir alan. Ben gurur duydum Bilginer’in başarısıyla… Londra merkezli Double- Negative adlı şirkette çalışıyor.

Linkten çalıştığı filmlere göz atabilirsiniz.

Evlilik programlarının akıbeti n'olur?

Son birkaç yılın en hararetli ekran tartışması bu…

Geçenlerde, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya, evlilik programı yapan kanallardan gelen talep üzerine, Kanal D Genel Yayın Yönetmeni Barış Tünay, Show TV Genel Yayın Yönetmeni Suavi Doğan, atv Genel Yayın Yönetmeni Metin Ergen, Star TV Genel Yayın Yönetmeni Ömer Özgüner, Flash TV Genel Yayın Yönetmeni Şenay Şenol ile RTÜK'te bir araya geldi.

Sadece fotoğraftaki gülümsemelerden çıkardığım sonuç: Anlaşmaya varıldığı ve evlilik programlarının devam edeceğinin garanti olduğu, hiçbir şekilde bitmeyecekleri, sonsuz evrende devam edecekleri.

O nedendir ki artık tartışılmasın derim.

Dodan’ı da unutacağız

O Ses Türkiye’de Dodan 1. Oldu…

Daha yarışırken tartışmalar başlamıştı.

Ancak bütün kimliklerinden bağımsız olarak unutulan bir şey var: Dodan’ı da unutacağız… O’nu tanımış olmaktan mutlu olsak da unutacağız…

O sadece bir yarışmanın nesnesi olarak bir süre bize gösterilen miktarda belleklerimizde kalıp uçmuş olacak. Dodan olmasa Ali, Ali olmasa Zeynep 1. olacak ve hepimiz unutacağız... öğüteceğiz. Sistem bu…

O dönem iletişim fakültesinde hocalarımızla incelediğimiz Popstar Abidinler, Firdevsler ne oldu?..

Dövüş Kulübü’nden Tyler Durden usta der ki:

“Televizyonla büyürken milyoner, film yıldızı ya da rock star olacağımızı sandık ama olmayacağız... bunu yavaş yavaş öğreniyoruz... Ve çokça kızgınız...”