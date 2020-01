Her şey hızla tüketiliyordu, birinciliği dizilere verdiler

Kanal D’nin bu sezon dizileri bir bir ekrandan gidiyor. Yüzünü bu sezon tek güldüren ise Güneşi Beklerken ve biraz da Çalıkuşu oldu diyebilirim. Vicdan ve Kayıp ise bitmesine üzüldüğüm iyi prodüksiyonlardı. (İnadına Yaşamak ise doğruya doğru daha en başından izleyiciye samimiyet veren bir iş olmamıştı.)

Ancak günümüzde her şeyi hızlı tüketiyoruz, kullan at mantığında bir reyting belası damarlarımızda. Kanallar da artık dizilere uzun süre fırsat verelim belki reytingleri yükselir demiyor.

***

Kanal D, her nedense her yeni diziyi de Salı akşamı başlatıyor.

Hatırlarsak Güneşi Beklerken’in de ilk başladığı gün Salı idi ve 1. oluyordu. Çalıkuşu salıya geldi. Sonra Cinayet geldi. Şimdi de Küçük Ağa... Çalıkuşu’nun geç saate kalması sevenlerini üzmüş gibi gözüküyor.

Aslında kanal yöneticilerinin unuttuğu ve görmediği bir gerçek var: bir dizi her gün, saat değiştirildiğinde izleyici kaybediyor, en önemlisi izleyici kendini kandırılmış hissediyor.

Not: bahsi geçecek Küçük Ağa'nın Tarık Buğra'nın Küçük Ağa'sı ile bir ilgisi yoktur

Salı gününün yeni gözdesi Küçük Ağa’ya döneyim, yeni Kanal D dizisinde başrol, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile yıldızlaşan Emir Berke Zincidi’de. Ve adeta bir Problem Çocuk ve Evde Tek Başına kıvamı formülüyle karşımızda. Biz onu küçük Osman olarak biliyoruz. Şimdi ise küçük Mehmetcan...

Dizinin yapımcısı Erler Film, Türker İnanoğlu. Yeşilçam’da çocuk yıldızlı filmlerin üreticisi. Sezercik, Yumurcak... bir de son Ömerçip diye bir filmi var ki, dünyanın en kötü filmleri listesinde imdb’de Dünyayı Kurtaran Adam’dan sonra 2. olur.

Yani Türker İnanoğlu formülü artık günümüz sinemasında işlemiyor. Ancak dizilerde Erler Film’in total reyting ortalaması ve devamlılığı yüksek.

Dizinin tutacağını daha önce yazmıştım, neden çünkü ortada bir formül var ama tanıtımı izlediğimde doğru uygulandığını gördüm. Dizide ileride iki aile üzerinden daha vurgulu şekilde başlayacak olan ve senariste epey malzeme kazandıracak geleneksel ile modernin çatışması da mevcut. En dikkat çekici olan öğe ise formüle ekranlarımızın bir dönem en meşhuru olan ağa dizilerinden de sos katılması. Ağalık bu kez yardımcı oyuncu. Yani her ne kadar dizinin adı Ağa’lı olsa da hikayenin temelinde İstanbul dışında çekilen bir “Mardin” hikayesi yok karşımızda, şu an yayınlanan Karagül ya da Adına Kalbime Yazdım gibi. Feodal yapıdan gelip reklamcı olan bir erkek ile babası ressam olan modern bir ailenin kızı arasındaki aşk da her zaman dikkat çekici oluyor. Asmalı Konak’ta da aynı formül yer aldı, tek farkla, bu ana eksendeydi.

Erler Film, çocuk imgesini yine başrole yerleştiriyor. Ve çocuk seçimi son zamanların gözdesi bir isim ve hedef kitleyi böylelikle tam on ikiden vuruyor. Bence de küçük Emir Berke çok sempatik ve çok da iyi oynuyor, bu reytinglere de hemen yansıdı. Show TV, karşısında Recep İvedik 2’yi yayınladı yarıştılar ve Küçük Ağa’mız galip geldi. Recep İvedik de her yayınlandığından reytingleri alıyor. ATV’de yayınlanan Kaçak da yarıştaydı ve sezonun iyi işlerinden.

Bu diziden ve günümüz reytinglerinden çıkarılacak sonuç: genel tv izleyicisi komplike işlerden fena halde sıkılıyor, kafasını dağıtacağı, onu çok yormayacak işlere yöneliyor.