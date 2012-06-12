Dün akşam 39.Altın Kelebek Ödül Töreni’ni Kanal D ekranından izledik.

Gecenin teaserlarında yer alan sunucular Sarp Apak, İrem Sak ve Öner Erkan bizi merakta bırakmışlardı. Teaserlar kesinlikle çok başarılıydı.

Ancak, beklentilerimiz boşa çıktı. Twitter’da da izleyici tepkileri bu yönde.

Her 3’ünün de oyunculuklarına yeteneklerine laf söylersek dilimiz tutulur. Evet fikir çok parlak, ilk bakışta bu 3’lü sunucu olarak çok iyi olabilir gibi geliyor, nitekim açılış şarkıları da çok başarılıydı. Ancak her iyi oyuncudan iyi sunucu çıkmaz gerçeğini gördük. Hani Türkan Şoray sahneye çıkınca titrer ve konuşamaz...

Öner Erkan pasif kaldı, Sarp Apak anlamsız bir enerjiklik ve kontrolsüzlükteydi, İrem Sak, aslında öyle olmadığı halde ciddi durmaya çalışan afacanlar gibiydi.

Geçen sene Altın Kelebek’i Beyaz ile sunan Ayşe Arman kendine haksızlık ediyor, ekrana çıkmayarak. Kesinlikel bu senenin sunucularından çok daha iyiydi.

Her zaman derim Cem Davran bu geceler için en uygun isimdir diye.

Nitekim aksaklıklar da çok fazlaydı. Yani sorun sadece sunumda değildi. En çok da o yüksek masanın taşınması esnasını izleyicinin görmesine üzüldüm.

Gecenin en iyi hareketi 37 yıl önce ilk aldığı Altın Kelebek ile son aldığı Altın Kelebek’i havaya kaldıran Selami Şahin’den geldi.

Merak ettiklerim; Talk-show kategorisi bu sene neden yoktu?

Behzat Ç. Ve Leyla ile Mecnun’un esamesi dahi neden okunmadı?

Tuba Ekinci davet edildi mi?

O kadar isterim ki en azından bizim de ödül alanla ödül verenin sahnenin arkasından beraber gittiği, bir kişinin bir kez ödül verdiği, rejinin hakkını verdiği takır takır giden bir organizasyonumuzun olmasını...

Ankaralı havası ödünç almak

Efendim deniyor ki; Altan Erkekli ile Ankaralı Turgut aynı reklamda nasıl olur?

Bu yorum tamamen yapanın ötekileştirme teşebbüsü olarak kalır.

Bu reklam ünlü kullanımının uzun zamandır gördüğüm en iyi hali, çok zekice, çok iyi planlanmış, düşünülmüş yaratıcı bir fikir. Ünlü konumlandırması da çok doğru.

Altan Erkekli bir oyuncu ve verilen rolü oynama kararını kendisi verir elbet. Reklamda kendisi olarak yer almıyor.

Başta siyasilerin ve RTÜK’ün gerçek ile kurmaca algısını yaratamamışken nasıl bir çözüm bulmalı bilemiyorum.

Ancak kurmaca olduğunun farkına varıp, bu reklamda bir emekli karakteri var ve birçoğumuzla benzer tepkiler veriyor demeli. En azından A101’in hedef kitlesi ve tepkileri düşünülmüş.

En önemlisi artık reklamlarda baktığım en önemli kriter çocuk istismarı ve duygu istismarı var mı? A101 reklamında ise bu yok, sırf bunun için bile bir şey denmez.

Ama daha önce kimse dikkat çekmedi sanırım bildiğiniz üzere Seda Sayan, annesiyle birlikte Şok reklamında oynuyor, ve Ankaralı Turgut ile de aralarında ciddi bir anlaşmazlık var.

Bence bu reklamı yapan reklamcıların aklıllarına Ankaralı Turgut gelmesinin nedeni de budur.

Şebeke

Kanal D’de yeni başlayan yaz programı Şebeke için sadece 2 cümle;.

Sit-com dekorundaki oyuncuların, oyuncu olduğunun bu kadar sırıtması, şaka yapılan kişinin de hiç de doğal gelmemesi fena.

Ömrü en fazla 3 bölüm olur.