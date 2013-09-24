‘Hayattan 10 sene önce ne dilediysem Allah bana hepsini verdi’

Ufuk Özkan, ‘Geniş Aile’ dizisindeki Cevahir karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaştı ve çok sevilDi. Şu anda ise ‘Zengin Kız Fakir Oğlan’ dizisinde Nurhan olarak karşımızda. Özkan ile son dizisini, ‘Aileler Yarışıyor’u ve daha pek çok konuyu konuştuk.

Ufuk Özkan, bugüne kadar birçok dizide rol aldı ama ‘Geniş Aile’ ile ses getirdi. Ve şu anda oynadığı ‘Zengin Kız Fakir Oğlan’ dizisi de reytingleriyle dikkat çekiyor. Özkan, ‘Aileler Yarışıyor’ yarışmasının ise yerinin ayrı olduğunu söylüyor ...

‘Zengin Kız Fakir Oğlan’ reytinglerde çok iyi gidiyor. sizce bu başarıyı neye borçlu?

‘Zengin Kız Fakir Oğlan’ dizisi modern bir Keloğlan hikayesidir. Kötülerin nefret edilecek kadar kötü olmadığı, zengin ailenin ise zenginliğiyle böbürlenmeyen, alçakgönüllü insanların olduğu mizahi bir şekilde kötü ile iyinin komik bir hikayesi... Fakir aile bildiğimiz Adile Naşit-Münir Özkul ailesi; gururlu, onurlu bir aile. Zengin aile için de Hulusi Kentmen ailesi diyebiliriz. İzleyici kendi hayatından çok ortak nokta buldu.

Canlandırdığınız ‘Nurhan’ karakterini izlerken bu kadar saf ve iyi kalpli biri nasıl olur diyor insan, siz neler düşünüyorsunuz rolle ilgili?

Nurhan dizinin ilk bölümlerinde akıl almayacak sakarlıklar yapıyordu ama sonraki bölümlerde artık ulaştığı her işte kendisinden kaynaklanan kısmetsizliklere döndürdü yazarlarımız, daha gerçekçi ve inandırıcı olması için. İyilik yapmak ve yardım etmek isteyen Nurhan, basiretsizliği yüzünden ortalığı karıştıran bir tip haline geldi ama iyiliği ve dürüstlüğüyle içinde zerre kötülüğü olmayan biri olduğu için sonunda bir şekilde her şeyi ve herkesi içine soktuğu kaostan çıkaran yine Nurhan oluyor.

Tıpkı kendi kalesine gol atıp sonra galibiyeti getiren futbolcu gibi biri.

‘Aileler Yarışıyor’u günümüze dek pek çok önemli isim sundu. Sizce en iyi hangisiydi?

Hep hayalimdi bir yarışma programı sunmak. Erol Evgin 1990’da başladı ‘Aileler Yarışıyor’u sunmaya, Demet Akbağ, Beyazıt Öztürk ve son olarak da Emre Altuğ-Çağla Şıkel sunmuştu. 203 bölümdür de bana nasip oldu. Çok severek sunduğum bir yarışma. Gelenler yarışmacı değil misafirimiz, konuklarımız oldu. Saygı sınırlarını aşmadan özgüven ve ukalalığı birbirine karıştırmayarak evimizin çocuğu, mahallemizin delikanlısı imajı oluşturmamı sağladı. Bu beni çok mutlu ediyor ve onore oluyorum.

‘Geniş Aile’ sizin için dönüm noktası mıydı?

Her oyuncunun oynamak istediği bir rol vardır. 10 yıldır bu sektördeyim, çok güzel işler içinde oldum; ‘Emret Komutanım’, ‘Benim Annem Bir Melek’, ‘Bütün Çocuklarım’ ve şimdi ‘Zengin Kız Fakir Oğlan’ dizisi ama hep hayalini kurduğum bir tip vardı ki, ‘Geniş Aile’ senaryosunu ilk okuduğumda Cevahir karakteri yıllardır hayalini kurduğum rolün karşımda olduğunu hissettim. Hayatımda bir karımla evlenmeyi, iki Cevahir rolünü oynamayı çok istedim.

Deneme çekimleri 1 ay sürdü, Cevahir olduğumu öğrendiğimde Rumeli Hisarı’ndan Taksim’e ağlayarak 15 kilometre yürümüştüm...

İlerisi için idealleriniz var mı?

Hayattan 10 sene önce ne dilediysem Allah bana hepsini verdi, şükürler olsun. Tek dileğim yakaladığım hayat standartını korumak, sevenlerime projelerimle selam ve sevgilerimi göndermeye devam etmek.