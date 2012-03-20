Hangi yapımcının hayatı belgesel oldu?

Ünlü yapımcı ve yönetmen Osman Sınav’ın hayatı belgesel oldu.

Belgeseli çeken ise benim bir arkadaşım Melis Sile, yüksek lisans tez projesi olarak çekti.

Belgeselin çekimleri 3 ay sürdü. Belgeselde Osman Sınav’ın hayatına, çocukluk ve gençlik döneminin nasıl geçtiğine, kariyer yolculuğuna tanıklık ediyoruz.

Kendi röportajı ve şimdiye kadar çalıştığı oyuncularıyla da röportajları yer alıyor.

Burdur’un bir köyünde doğan Sınav, hem tekstil tasarım sonra resim sonra da sinema-tv eğitimi almış ve Sami Şekeroğlu da üniversitede hocalarından biriymiş. Yani ona sinemayı öğreten…

Gençliğinde ise hiçbir yapım şirketi- yönetmen asistan olarak kabul etmemiş, hiç asistanlık yapmadan kendi yapımlarıyla yönetmen- yapımcı olmuş….

Kabul etmeli ki Osman Sınav’ın kariyerine baktığımızda televizyon dünyamız için çok önemli, milat sayılabilecek projelere imza attığını görüyoruz.

Neler mi?; Süper Baba, Hayat Bağları, Sıcak Saatler, Deli Yürek, Kurtlar Vadisi, Ekmek Teknesi gibi…

Hani sinema için dersek aynı şeyi düşünemiyorum henüz.

Gel dese aşk nerede kaldı?

Saner Ayar, TNT’nin yeni yayın döneminde Osman Sınav’ın kanala Gel dese aşk adlı diziyi yapacağını açıklamıştı. Yani TNT için yapılacak diziler arasındaydı.

TNT kimliğini arayan, kafası karışık bir kanal yazımda da bu konuya değinmiştim. Bu dizinin açıklanıp yayınlamaması kafa karışıklığının göstergesiydi. Sonra ise Osman Sınav’ın “Gel Dese Aşk” adlı dizi projesi Show TV’de yayınlanacak diye haberler çıktı. Hatta Sınav’ın cast çalışmalarını sürdüğü ve başrol oyuncusu olarak da Selin Şekerci’yi seçtiği belirtiliyordu. Ancak Show TV’de Suskunlar başladı, ki yılın dizisi bence. Türk’ün uzayla imtihanı ve Ustura Kemal de yeni diziler arasında, Gel dese aşk henüz kayıplarda…

Dizinin TNT değil de Show TV’ye geçişini şöyle yorumlamıştım; yeni dizisini TNT’de yayınlatmak onun için risk olacaktı ve Show TV’nin en doğru kanal olduğuna karar verdi. Zira bir dizinin tutması için de doğru hedef kitleye doğru dizi doğru kanal eşleşmesidir.

Projeleri iptal olan diğer yapımcılar da bu şekilde düşünmüş olabilir. Ayrıca yapımcılar ve kanal arasında maddi anlaşmazlıklar da olmuş olabilir.

Kim Milyoner Olmak İster’de önemli sorun

Ali Eyüboğlu yazdı aynı sorunu ben de Koray Keleş’ten gelen maili paylaşayım;

Sayın Öztürk;

" Yarışmaya müracat ettim ve bir hafta sonra mülakata davet edildim, mülakatta bize 40 soru sordular ve ben 37 doğru cevap vererek rekor kırdım.(bana en yakın cevap veren 30 doğru cevap verebildi).akabinde sözlü mülakata geçtik ve bana tebrikler yarışmacı oldunuz dediler.

Bir hafta sonra tekrar aradılar ve stüdyoya çekimler için davet ettiler, sabah 8 de stüdyoda hazır bulundum, öğlen ve öğlenden sonra olmak üzere iki bölüm çekildi akşam saat 18 oldu ve beni yarıştırmadılar.neden böyle olduğunu sorduğumda, belki başka zaman yarışabilirsiniz diyerek, kaile bile almadan beni geri gönderdiler. Tabii ki bu bana yaşatılanlar moralimi bozdu çünkü rekor kırarak birinci olan yarıştırılmamış, keyfi idare ile hak etmeyenler yarışmıştı.

Bir hafta sonra beni tekrar aradılar, ben yine sabah 8 de stüdyoda hazır bulundum, yine öğlen ve öğlenden sonra olmak üzere iki bölüm çekildi ve beni yine yarıştırmadılar.

Artık sinirlerim iyice gerilmişti, üç gün sabah 8 den akşam 6 ya kadar stüdyoda bekletilip yarıştırılmamak sinirlerimi alt üst etti.’’

Yarışmanın yapımcısı Meltem Kayalı, Ali Eyüboğlu’na açıklamış kriterleri;

‘Sınavda çok iyi sonuç almış kişiler için bir kontenjan ayırıyoruz, ama tek kriterimiz bu değil. ‘Elektriği nasıl?’, ‘Samimi mi?’ gibi çeşitli TV kriterlerimiz de var.

90 bölümde 400 civarında yarışmacı yer almış bu programda. Bunlardan sadece beşi profesör, 10’u doktor. Ama ne yazık ki profesörlerin programdan erken ayrılmaları çok ilgi çektiği için sadece onlar akılda kalıyor.’

Şunu belirtmek gerekir ki Kim Milyoner olmak ister bir bilgi yarışmasından ziyade, bir reality show. Yani insanın kişiliğine, hayatına odaklanıyor aslında daha çok, dramatik ya da mizahi unsurlar önem arz ediyor… Bu nedenle, yapımcıya elektrik, samimiyet gibi kriterler aramasında hak veriyorum ancak ortadaki mağduriyete de kesinlikle bir çözüm bulunmalı.