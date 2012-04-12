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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

12 Nisan 2012

Gözde Umay ekrana çıkarılmamalı

“Kim Milyoner Olmak İster?”e katılan Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gözde Umay...

 

“Kim Milyoner Olmak İster?”e katılan Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gözde Umay, TBMM'nin diğer adı nedir sorusuna verdiği yanlış yanıtla herkesi şaşırttı, tahammül sınırlarımızı zorladı.
 
Umay, her ne kadar A Haber’de Hıdır Geviş’in programına çıkıp rahatsız olmuyorum ama ekrana çıkmak istemiyorum, abartılmasına şaşırıyorum minvalinde sözler söyleyip tahammül fersa hareketlerine devam etti.
 
Yani kesinlikle alakaya çay demle, istemem yan cebime koy ya da bu ne perhiz ne lahana turşusu durumları… Ekranlar bu tür televizyon kişilerini çok gördü.
 
Ekrana çıkmak istemiyormuş da peki ne işin var program program… 
 
Programcılara sesleniyorum; artık Umay’ın ekran rüzgarına birileri dur demeli, ben artık ekrana çıkarılmaması gerektiğini düşünüyorum.
 
Kenan Işık’ın da tahammül sınırları zorlanıyor son günlerde fazlasıyla, Umay’a âlâ bir cevap verdi;
 
‘Ünlü olmaya çok meraklı bir arkadaşımızdı tüm Türkiye onu tanıdı. Bir de 'ben parlamento dedim onlar hile yaptılar' demiş. Burada bu kadar seyirci var montaj olsa anlaşılmaz mı? Bu beni çok üzdü. Yoksa istediği her şeyi söyleyebilir, bir sorun yok. Aslında o da söylemiş zaten 'benim yerim bilgi yarışması değil Survivor' diye… Artık ünlü oldu, katılabilir Survivor'a. Umarım orada başarır, herkesin başarabileceği bir alan var nasıl olsa’
 

Şebnem Bozoklu’dan yeni dizi

 
En son Kanal D’de Bizim Yenge ile karşımızda olan Şebnem Bozoklu yeni bir dizi ile dönüyor.  Çok
Bizim Yenge’nin en büyük hatası
 
Bozoklu Twitter’dan müjdeyi hayranlarına şöyle verdi; 
 
sebnem bozoklu ‏ @sebnembozoklu
yeni dizim ' arabulucu ' yakında... heyecan modu on / polisiye kafası on ..
 
TRT 1'de yayınlanacak 'Arabulucu' adlı dizinin yapımcılığını Atalay Taşdiken, yönetmenliğini ise Murat Saraçoğlu üstleniyor.  Dizide ayrıca Cemal Toktaş ve Gonca Vuslateri de rol alacak.
 
Dizinin amacı; artan boşanmalara dikkat çekmek ve belki de aceleyle verilmiş boşanma kararlarına yeniden farklı bir gözle baktırmak, belki evlenmenin çocuk oyuncağı olmadığının altını çizmek; özetle farkındalık yaratmak. 
 
Dizide her hafta ana oyuncuların yanına farklı oyuncular ve onların farklı hikâyeleri eklenecek. En son TRT 1’de Küçük Hanımefendi ile karşımıza çıkan ve Mommo Kız Kardeşim filmiyle gönlümü fetheden Atalay Taşdiken’in Arabulucu adlı yeni projesinden de beklentim yüksek.
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