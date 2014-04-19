Geçti o devir, dizi tutturmak için sadece hayran yetmiyor

Nehir Erdoğan ve İbrahim Çelikkol Pana Film'in yeni dizisi 'Büyük Oyun'da bir araya geliyor diye kulislerde konuşuluyor. Şimdi her iki isim de kitlesi olan sevilen oyuncular. Ancak şöyle bir gerçek de var ki artık Kurt Seyit ve Şura’dan sonra da emin olduk, sadece başrollerin hayran fazlalılığı bir dizinin ömrünü kurtarmaya yetmiyor, özetle hayran eşittir reyting değil. Önce önemli olan senaryo her zaman. Ve de bu senaryonun işlenişi.

Bunu Kara Para Aşk’ta da gördük, izleyici diziyi sadece Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek olduğu için değil, dinamik bir senaryosu, başarılı castı, Ahmet Katıksız’ın başarılı rejisi ile bütünleşince izlemeye başladı. Yani bütün dinamikler doğru yerde kullanılıyor. Tam onikiden vuruyor. Kara Para Aşk için sadece eleştirim şu yan hikayeler ve yan karakterleri de artık daha yakından tanımalıyız geçmişleri kim oldukları, flashbacklerle… Günümüz ile paralel gitmeli, yalnız ana karakterlere ve kaçırılan kız kardeş hikayesine çok fazla yüklenilmemeli. Bu yönde görüşler de alıyorum.

Dizi tuttutma formüllerine dönersel yapımcılar Güneşi Beklerken’de olduğu gibi yeni yüzler de aramalı iki tanınmamış isim de risk ama bir anda büyük bir fan kitlesi oluşabiliyor da. Hande Doğandemir ve Kerem Bürsin gibi. Ya da Sana Bir Sır Vereceğim’de Ekin Koç ve Demet Özdemir…

Şu an bunu uygulamaya başlayan Fox’taki Not Defteri adlı gençlik dizisi. Tanınmamış çok fazla genç oyuncu bulunuyor. Aynı şekilde Pis Yedili’de böyle yola çıkmıştı.

Tanınmış bir ismin yanına mutlaka yeni bir isim koymalı. İki çok tanınmış isim en başta eksiden başlamaya neden olabiliyor artık.

Bunu en doğru uygulayan da Kuzey Güney idi. Kıvanç Tatlıtuğ ile rol alan Öykü Karayel hepimizin bir anda merak ettiği önce ısınmadığı ama sonradan sevdiği bir isim oldu.

Erdal Beşikçioğlu hep televizyonda olsun

Televizyon izleyicisinin gönlünü Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi ile fetheden Erdal Beşikçioğlu’nun yeni dizisinin müjdesi geldi. Beşikçioğlu’nun ‘7 Şubat’ adlı dizide bir mafya babasını canlandıracağı haberleri çıktı ancak bu doğru değilmiş. Senaryosunun Kurtlar Vadisi ekibinden ayrılan senarist Bahadır Özdener’e ait olduğu kesin ama başka bir iş.

Geçen hafta Berke Üzrek ile yaptığım röportajda Behzat Ç.’nin Beşikçioğlu istediği için bittiğini anlatmıştı.

‘Behzat Ç.’de sizi Cevdet olarak izledik, sizce ‘Behzat Ç.’ fazla mı geldi televizyona, neden bu denli uğraşıldı ve kaldırıldı? Sorumu şöyle cevaplamıştı:

Topluma hitap eden ve standartları yüksek bir işti ‘Behzat Ç.’ Belirli eleştiriler aldı ama birileri tarafından kaldırıldı demek doğru olmaz. Devam edebilirdi aslında ancak Erdal Beşikçioğlu devam etmeyi istemedi. Sanırım projeden sıkıldı ya da benim bilemediğim başka bir sebepten ötürü devam etmek istemedi. Kendisinin bunu sık sık dile getirdiğine şahit olmuştum ve yapım firmasından aldığım bilgi, bir sebep göstermeksizin dizinin sona erdiği oldu. Ben de Erdal Bey’in tercihi olsa gerek diye düşündüm.

Buradan şunu anlıyorum ki Beşikçioğlu gibi muazzam bir oyuncu sürekli farklılık ve yenilik peşinde, izleyicisine saygısı sonsuz. Dizi olarak da bence de Behzat Ç. miadını doldurmuştu. Ama benim ve tabii ki dizinin sevenlerinin kafaları yine de hala soru işaretleriyle dolu…

Devir mahalle dizisi devri

Şu an Kardeş Payı’nın yapımcılığını üstlenen NTC Medya yeni bir dizi hazırlığında. Yani yapımcısı Mehmet Yiğit Alp. Yönetmenliğini ise deneyimli bir isim Veli Çelik üstleniyor. Adına Diğer Yarım olarak karar kılındı. Başrollerde İpek Tuzcuoğlu, Orhan Kılıç, Gonca Sarıyıldız ve usta oyuncu Nevra Serezli yer alacak. Cast şimdiden kulağa iyi geliyor.

Mahalle hayatı, aile olmanın önemi gibi konuların işleneceği dizi yeni modamız olan mahalle dizileri kategorisine katlıacak. Aramızda Kalsın örneğinden sonra yapımcılar bu konuya eğilmeye başladı. Bakalım uyarlamalardan sonra mahallelinin sonu ne olacak?

Antalya Televizyon Ödülleri ve siyasi haller

Dün Ali Eyüboğlu yazdı ödüllerin iptal olduğunu ayrıntılarıyla. Yeni belediye başkanı Menderes Türel’in Eyüboğlu’na iptal nedenlerini gerekçeleriyle açıklamış.

İşte Türel’in “Antalya Televizyon Ödülleri”yle ilgili aldığı karar ve gerekçesi:

“Antalya Televizyon Ödülleri’ni iptal ediyoruz. Belediyemizin bu ödül törenini yapması için ciddi bir bütçe ayırması lazım. Antalya’nın tanıtımına hiçbir katkısı olmayan böyle bir tören yerine bu parayı belediyenin başka hizmetlerine ayırmaya karar verdik.”

Buradan çıkardığım sonuç şu: AKPli başkan Menderes Türel’den başkanlığı 2009’da almış olan CHPli Mustafa Akaydın’ın başlattığı bir organizasyonu, yeniden seçilen AKPli başkan Menderes Türel devam ettirmek istememiştir.