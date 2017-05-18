Fox TV, haber vermeye devam ediyor

Posta gazetesi yazarı Mesut Yar köşesinde kulislerde dolaşan bir haberi paylaştı. "Ateş yok ama duman var" diyerek. Ve dünün en çok konuşulan konularından biri oldu bu durum.

“ATEŞ YOK AMA DUMAN VAR

"Bu çok acayip bir söylenti. İddiaya göre FOX önümüzdeki dönemde TV8 gibi bir eğlence kanalına dönüşerek reyting rekoru kıran habercilerini yeni kuracağı haber kanalında değerlendirecekmiş...

Bu tip kulislere itibar eden bir adam değilim, böyle bir şeye de ihtimal vermiyorum ama bu söylentinin dumanı bir hayli yoğun. Dur bakalım!”

Şöyle söyleyeyim: Bu acayip söylenti kesinlikle asılsız.

Fox TV’nin en çok gurur duyduğu departmanı, haber departmanı. En çok ses getiren, en çok reyting alan ki Fox TV, belleklerde Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya ile beliren bir kanal.

Fox TV demek Fatih Portakal demek, İsmail Küçükkkaya demek...

Evet, kanalın son yıllarda günlük dizilerle başlayıp haftalık dizilerle giden başarısı da yadsınamaz.

Ancaaaak Fox TV’nin artık haber vermeyip TV8 gibi eğlence kanalı olmayacağı kesin. Ve haberde 1 numarayken neden böyle saçma bir riske girsin. Akıl, mantık almaz bir söylenti...

Dumanı söndürelim...

Benden duymuş olun, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya hiçbir yere gitmiyor.

Fox TV, bildiğimiz gibi aynen yeni dönemde de devam ediyor...

Evet "Bazen Olmaz"

Dün Ali Eyüboğlu Türkiye’nin 10 ünlüsünün başarısızlık hikâyelerini anlattıkları Özlem Gürses Tatar’ın “Bazen Olmaz” adlı kitabını yazmış. Kitap, daha çok Cem Yılmaz’ın neden televizyonda iş yapmadığıyla haber oldu ama...

O konudan önce bu kitabın fikir olarak müthiş olduğunu söylemeliyim. Başarılı insanlar olarak karşımızda olan insanların da hepimiz gibi kusurlu, hata yapabilen,yapamadığı ya da yapmayı tercih etmediği şeyler olan birer insan evladı olduğunun altını çizme fikri şahane.

Çünkü artık ben bütün kişisel gelişim kitaplarının ve türevlerinin canı cehenneme derken. İşte Steve Jobs’ın şu konuşması. İşte Zuckerberg’in bu konuşması. Tüm Tedx konuşmaları. Şöyle yaptım böyle başardım, dönüm noktam da buldu, haydi sen de harekete geeeeç....

Yapabilirsinizler, edebilrisinizler. Her şey olabilirsinizler.

“İççççinizdeki güüüüç, her şey orrrrada”lar tarzı birbirinin aynısı söylemler...

İnternette, fütursuzca dönen videolar... bir virüs gibi yayılıyorlar.

Bütün bunlardan bıkmışken, bu kitap süper olmuş.

Ve Cem Yılmaz’ın kendiyle ilgili tespiti nasıl doğru ve televizyonda olmaması nasıl doğru bir karar. Elbette başarısızlık asla değil. Bilmediğin ya da istemediğin bir şeyi anlatmayı istememek gibi bir şey. Yani illaki Faruuuk Eczanesiiii... değil. Bilmiyorum, anlatamam, istemiyorum, yokum. (ama tabii Cem Yılmaz’ın başka senaryolara yapımcı olma fikri de iyi değil, o kendi bildiği sinemayı yapmalı)