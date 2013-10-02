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Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

02 Ekim 2013

Fatih izleyiciyi fethedebildi mi?

Önce sorumuzu yanıtlayalım, hayır fethedemedi. Sosyal medyada ve sonrasında çevremde yaptığım gözlem sonucu şudur: Diziye olumlu tepki çok nadir, çoğunluk \"hayır hiç olmamış\" diyor

Önce sorumuzu yanıtlayalım, hayır fethedemedi. Sosyal medyada ve sonrasında çevremde yaptığım gözlem sonucu şudur: Diziye olumlu tepki çok nadir, çoğunluk "hayır hiç olmamış" diyor.

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Murat Tolga Şen de bu konu üzerine çok güzel tespitli bir yazı yazdı dün Medyaradar’da.

Bir kere ben öncelikli bir genelleme yapacağım; eğer herhangi bir dizi belirlenen günde yayınlanmıyorsa ve fragman beğenilmedi yeniden çekildi, bölüm beğenilmedi yeniden çekildi kurgu olmadı yeniden kurgulandı ya da daha pre-prodüksiyonda pürüz haberleri çıkıyorsa o iş sağlıklı doğmuyor maalesef.

Fatih’in Muhteşem Yüzyıl gibi tutmuş reyting rekorları kıran bir yapımdan sonra başlamış olması dezavantajı. Ve bunu avantaja çevirmesi pek mümkün gözükmüyor.

Dizi daha başlamadan Fatih rolüne en çok yakışan Devrim Evin’i gözler arıyor, bu yönde de çok eleştiri var diziye. Tabii sinema filmi ayrı dizi ayrı diye düşünebiliriz ancak Devrim Evin’in Fatih performansından sonra, dublaj yapılan ruhsuz bir Fatih canlandıran Mehmet Akif Alakurt çıkınca insanın karşısına, insan gerçekten hayret ediyor!

Alakurt’un yanı sıra Gamze Özçelik de en kötülerden. Aksan yapmaya çalışıyor ama kaçırıyor olmuyor. Meryem Uzerli doğaldı, birileri Özçelik’e hatırlatmalı. Keşke Uzerli gibi no name biri seçilseydi bu rol için, eminim çok da merak uyandırırdı.

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Seda Akman, Reha Özcan, Birkan Sokullu seçimleri kesinlikle doğru, çok başarılı... Ama ana cast ve diğer roller olmamış.

Dizide en rahatsız edici ve yanlış kullanılan öğe ise müzik, çok yoğun ve de yüksek seste. Sahneye eşlik eden değil sahneyi yıkıp geçen, sahneyi unutturan sahneye konsantre ettirmeyen müzikler mevcut.

Ve sanki neredeyse her oyuncuda bir dublaj sakilliği var. Aklıma bırakın Muhteşem Yüzyıl’ı, Muhteşem Yüzyıl için yapılan belgesel geliyor ve belgeseli bile ne denli başarılıydı Hollywood standartlarındaydı diyorum.

Fatih, kesin tutacak, merak ettirecek en önemli konuyu Fetih öncesi, dönemi ve sonrasını bırakıp Fatih’in son on yılını anlatmaya çalışarak da en büyük hatasını yapmış. Prodüksiyonu iyi ancak bunu doğru işleyemiyor dizi. Ve hiçbir yenilik katmadığı gibi geriye götürüyor son yıllarda yükselen tarihi dizi ivmemizi.

Özetle maalesef Fatih, izleyicinin gönlünü fethetmeyi başaramıyor.

Keşke Fetih sonrasını anlatan bir sinema filmi için bu kadar bütçe harcansaymış.

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