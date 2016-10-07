Familya ve Fenerbahçe krizi büyümemeli

FOX TV'de yayınlanan 'Familya' dizisi son bölümünde yayınlanan bir sahne Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini çekti. #FOXuSiliyoruz hashtagi ile Twitter’da tepkiler yağdı.

Fenerbahçe tribün grubu Until The Grave, FoxTV'ye giderek kanalı protesto etti pankartlar açarak.

Öncelikle ben de sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olduğumu belirteyim, maçlara giderim ve izlerim.

Eee peki ne olmuş dizinin o sahnesinde.

R’leri söyleyemeyen Fenerbahçeli bir İngilizce öğretmeni üzerinde bir espri yapılıyor. Başkanımız Aziz Yıldırım R’leri söyleyemediği için bu diğer takım taraftarlarının bunun üzerinden çiğ espriler üretebildiği bir yöntem. Fenerbahçelileri n de çok rahatsızlık duyduğu…

Ancaaak ben ortada linçe gidip bu kadar büyüyecek bir durum görmüyorum.

Eski Fenerbahçeli yeni Beşiktaşlı Caner Erkin’in sevgilisi Şükran Ovalı’nın o sahnede oynuyor olması üzerinden de linç üretmek çok çirkin ve yanlış.

Senarist Uğraş Güneş’in eski tweetlerini üstelik siyasi tepki tweetlerini arayıp tarayıp bulmak, bunlar üzerinden linç çabası Akit kafasına doğru evriliyor maalesef.

Uğraş Güneş’in bu raddeye gidecek bir sınır aşımı yapacağına inanmıyorum ve yapım şirketi TMC de özür diledi. Daha fazla büyümemesi gerekir.

Familya dizisini ekrandaki birçok komediden uzak tutuyorum. İlk duyduğumda Ulan İstanbul’dan beri çok sevdiğim bir kalem Uğraş Güneş’in geri dönüyor olmasına sevindim.

Çünkü Ulan İstanbul da keşkelerimizin arasında yerini almıştı şu izle-at tv tarihimizde.

Güneş, televizyonda mizahın hakkını veren nadir isimlerden. Tıpkı, Selçuk Aydemir… Kaman Kardeşler gibi…

Familya’nın ayrıca çok ayrıcalıklı bir castı da var… Ve tabii aslında komedi de dramdan çıkar. Hikayenin çıkış noktası da böyle. Başladığından beri izliyorum diziyi, güldürmesi bir yana içimi sızlatan nitelikli hayata dokunan repliklerle donatılmış…

Familya’nın rahmetli dedesi Vasıf Beyoğlu olarak Tuncel Kurtiz’in fotoğrafını görüyoruz. Hayata dokunuyor.

Familya’nın babası kızım sen bari bir şans ver diyor. Kızı şans bizim bildiğimiz bir kelime değil baba diyor.

Ulan İstanbul’da rahmetli Tarık Akan’ın filmi Canım Kardeşim’in gösterildiği, Neşet Ertaş’ın çaldığı sahneleri ben hala unutmadım.

Uğraş Güneş hayattaki nitelikli dokunuşları önümüze seriyor, kafası altyapısı sapasağlam…

Ben takibe devam…