T24 LogoT24 Logo

Çağnur Öztürk

cagnurozturk@gmail.com

16 Temmuz 2017

Evrenden profiterolüm var

Bu yaşam koçları, spiritüelciler, quantumcular, yok bioenerjiciler...

Hep bunlar imtihan, aaa aaah hep bunlar imtihan, aaah dostlar...

Stop making stupid people famous. (Yani aptalları meşhur etmeyi durdurun)

Evrenden torpilim var değil evrenden profiterolüm var....

Ver aforizmayı, ver aforizmayı...Boşuna mı o kadar para döktük!

Başkalarının adına utanmak ve paçozlaşma

*'Eski sevgileleyim de güzeldi abya al sana sıyalı tam liste, bu ilk değil'

*'Bu kadın sende ne buldu'

* ‘37 senedir içimde biriken bütün enerjiyi salacağım’

404 not found

***

Pseudoscience yani Sözdebilim veya sahte bilim; bilimsel argümanlar kullanılarak ileri sürülen, ancak bilimsel çalışmaların gerektirdiği materyal, metot vb. hiçbirini izlemeyen safsatalar bütünü.

Junk sicence da deniyor.

Yani sözdebilimciler sarmış dört bir yanımızı, ağlayanımız yok.

Ama zaten ağlayana ihtiyaç duyan da yok.

Çünkü kahir ekseriyet, gerçek istemiyor ki...

İnsanoğlu seviyor, kendisine pazarlanan sahteliği,

İnsanoğlu söz istiyor, aforizma istiyor. Hayatında o ana kadar yapamadığı her şeyi de o anda o duyduğu aforizmayla gerçekleştireceğine inanıyor. Birkaç da tarihi önemli kişiliklerin hayatlarından anekdotlar ezberliyorlar, al şimdi tamamlandı operasyon.

Döndür döndür anlat. Ooow işte aslında Churchill de...

İnsanoğlu kandırılmak istiyor?!

Yappabilirsiniz, eddebilirsinizciler de buradan türüyor, aslında arz-talep meselesi.

Nasıl ki bilimsel hiçbir değeri olmayan “astroloji-burç” denen safsataya inanan tonlarca insan var ve buradan beslenen tonlarcası var...

Bu yaşam koçları, spiritüelciler, quantumcular, yok bioenerjiciler...

Yok endoplazmik retikulum...

Ama vallahi endoplazmik retikulumcuyum ben, mesleğim bu deseniz, daha bilimsel olur.

İnanan da çıkmazsa n’olayım, adımdan yumuşak g’yi atarım.

Bu safsata pazarlamacılarına en güzel çanak tutan da medyanın ta kendisi maalesef. Bu insanlarla röportajlar yapıyorlar. Özellikle de en önemli güç, televizyon.

Televizyon, televizyonda olma hali onlar için çok değerli. Bir nevi kabul görürlük, işbilirlik raporu gibi. Eeee devir de zaten birkaç ünlü kanka yap, ortamlara dal, attır oradan bir bilmem ne koçluğu, işte tam devrin adamı oldun. İstediğine ulaştın.

Ama en önemlisi de tabii, bu insanların inanılmaz bir çene gücünün olması. Konuşmaktan, anlatmaktan hiç bıkmamaları...

Bir siyasi ustalığında ve manevrasında....

Mesele şu ki, hala bitmedi inanma sevdanız...

YAZARIN TÜM YAZILARI

ETİKETLER

evrenaşam koçuquantum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yazarın Diğer Yazıları

RTÜK ve korku toplumu

Bülent Ersoy’un iftarlara davet edilip, Onur Yürüyüşü’ne izin verilmediği post apokaliptik dönemlerdeyiz

DARK ile zihnin ve zamanın karanlık dehlizlerinde

Dark'ın yaratıcıları Baran bo Odar ve Jantje Friese ile diziyi konuştuk

Ezel Akay: Gerçek sanat, her zaman politiktir zaten

Ezel Akay, Yiğit Özgür karikatürlerinden uyarlanan “Hunililer” ile tiyatro rejisinde

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24