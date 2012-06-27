Elveda Lenin'den esinlenme; Annem Uyurken

Bu akşam yaz dizilerinin açılışı yapılıyor diyebiliriz. Kanal D’nin yeni dizisi Annem Uyurken başlıyor. Diziyle ilgili Sina Koloğlu, özgün bir şey yapamıyoruz demiş, kesinlikle haklı zaten bu konuda hepimiz hem fikiriz.

Koloğlu yazısında, dizi için şöylr bir tespitte bulunuyor: ‘Sanırım bu ‘komaya girip sonra uyanmak’ teması da pek revaçta. Ne tesadüf bu sefer Haluk Bilginer’in 2008’de canlandırdığı bir rolü Hümeyra oynuyor. 12 Eylül darbesi gerçekleşmeden birgün önce henüz 18 yaşındayken komaya giren ve 27 yıl sonra uyanan Ateş’in hikayesiydi ‘Nerede Kalmıştık’ (Turkmax kanalı).'

Şimdi bu tespit üzerinden size aslında Annem Uyurken’in Haluk Bilginer’in Nerede Kalmıştık dizisiyle alakası olmadığını söyleyeyim, yok öyle değil pardon... Aslında alakası var da, kendi kendimizden yapmıyoruz esinlenmeyi.

Annem Uyurken’in daha ilk tanıtımını izler izlemez aklıma Elveda Lenin filmi geldi.

Yani şöyle söyleyeyim Elveda Lenin esinlenmesi olarak önce Nerede Kalmıştık vücud buldu ekranlarımızda ve bir süre ardından da Annem Uyurken geliyor.

Bu durumda Sina Koloğlu’nun Hiç mi kafamız ‘biraz kendi özel hikayelerimize’ basmayacak? cümlesi de yanlış kalıyor. Çünkü çürütmeyi kendi içimizden yapmak istemiş. Yani tesadüf değil efendim!

Elveda Lenin’den bahsedeyim izlemeyenler için Doğu Almanya’da yaşayan Alex’in annesi komaya giriyor. Komada kaldığı sekiz ay boyunca dünya politik düzeninde hiç beklenmedik gelişmeler oluyor.

Berlin Duvarı yıkılıyor; annenin şiddetle karşı çıktığı kapitalizm, Doğu Almanya’da kendisini göstermeye başlıyor. Anne uyandığında ise oğlu Alex, ona bu değişimi hissetttirmemek için müthiş özverili bir çaba içine giriyor.

Film o kadar zekice yazılmış bir senaryoya sahip ve yerinde metaforlarla örülmüş ki hayranlık bıraktırıcı. En sevdiğim filmler listemdedir.

Gelelim bizim uyuyan annemize; Hümeyra'nın oynadığı anne, 10 sene önce kızının düğününde fenalaşıp komaya giren Gül Hanım. 10 sene sonra uyanıyor ve tabii ki bıraktığı gibi değil hiçbir şey. Burada bence 10 yıl fazla bir zaman atlaması olmuş.

Gül Hanım’ın eminim ki Alex’in annesi gibi politik düzenle değil ailesel düzenle dertleri olacak gibi görünüyor.

Her zaman yinelerim ‘Bir şeyi nereden aldığınız değil nereye götürdüğünüz önemlidir’ der Godard. Suskunlar da Sleepers idi ancak çok özenli ve başarılı bir iş, derdi sağlam.

Bu dizinin de castı güçlü, yazın iyi gidecek eğlenceli bir dizi çıkabilir.

Yani üzülmüyorum neden esinleniyorsunuz, kendimize özgü değiliz diye.

Taklitin etik içeriğini yöneldiği obje belirler demiş Platon. Elveda Lenin gibi bir eserden çıkışın, Elveda Lenin gibi bir esere yönelimin de sakıncası yok.